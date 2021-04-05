Провели змістовну роботу, – керівник ДБР розповів про розслідування у справі Пашинського
Слідчі Державного бюро розслідувань провели змістовну роботу щодо справи колишнього нардепа Сергія Пашинського. Мовиться про заподіяння ним громадянину тяжкого тілесного ушкодження.
Джерело:Укрінформ
За словами виконуючого обов'язки директора ДБР Олексія Сухачова, розслідування було якісним. Слідчі зібрали відповідну інформацію.
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Сухачов розповів про справу Пашинського
"Під час досудового розслідування слідчі ДБР провели змістовну і якісну роботу по збору доказів та виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують обвинуваченого", – зазначив Сухачов.
Він зауважив, що підозра та обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні базувались лише на належних та допустимих доказах.
Змагальний кримінальний процес
Також керівник ДБР наголосив, що кримінальний процес є змагальним. В цьому випадку суд віддав перевагу стороні захисту. "Не коментуватиму судове рішення в позасудовому порядку", – додав Сухачов.
Що відомо про справу Пашинського
- Наприкінці 2016 року між Пашинським і В'ячеславом Хімікусом стався конфлікт, під час якого ексдепутат вистрілив чоловікову в ліву ногу.
- За словами Пашинського, Хімікус йому погрожував розбитою пляшкою. Але сам Хімікус заперечує інформацію.
- Генеральна прокуратура закрила справу політика, адже не побачили у його діях злочин.
- У листопаді 2018 року поліція вручила підозру пораненому Хімікусу.
- Вже восени ДБР повідомило Пашинському про підозру в заподіянні тяжкого тілесного ушкодження.
- У березні 2021 року Хімікісу виплатили компенсацію і він забрав заяву.
- Васильківський міськрайонний суд Київщини виправдав екснардепа.
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