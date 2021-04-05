Провели содержательную работу, – руководитель ГБР рассказал о расследовании по делу Пашинского
Следователи Государственного бюро расследований провели содержательную работу по делу бывшего нардепа Сергея Пашинского. Говорится о причинении им гражданину тяжкого телесного повреждения.
Источник:Укринформ
По словам исполняющего обязанности директора ГБР Алексея Сухачова, расследование было качественным. Следователи собрали соответствующую информацию.
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Сухачев рассказал о деле Пашинского
"Во время досудебного расследования следователи ГБР провели содержательную и качественную работу по сбору доказательств и выявлению как разоблачающих обстоятельств, так и оправдывающих обвиняемого", – отметил Сухачев.
Он отметил, что подозрение и обвинение в указанном уголовном производстве базировались только на надлежащих и допустимых доказательствах.
Состязательный уголовный процесс
Также руководитель ГБР отметил, что уголовный процесс является состязательным. В этом случае суд предпочел сторону защиты. "Не буду комментировать судебное решение во внесудебном порядке", – добавил Сухачев.
Что известно о деле Пашинского
- В конце 2016 года между Пашинским и Вячеславом Химикусом произошел конфликт, в ходе которого экс-депутат выстрелил мужчине в левую ногу.
- По словам Пашинского, Химикус ему угрожал разбитой бутылкой. Но сам Химикус отрицает информацию.
- Генеральная прокуратура закрыла дело политика, ведь не увидели в его действиях преступления.
- В ноябре 2018 года полиция вручила подозрение раненому Химикусу.
- Уже осенью ГБР сообщило Пашинскому о подозрении в причинении тяжкого телесного повреждения.
- В марте 2021 года Химикису выплатили компенсацию и он забрал заявление.
- Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал экс-нардепа.
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