Следователи Государственного бюро расследований провели содержательную работу по делу бывшего нардепа Сергея Пашинского. Говорится о причинении им гражданину тяжкого телесного повреждения.

По словам исполняющего обязанности директора ГБР Алексея Сухачова, расследование было качественным. Следователи собрали соответствующую информацию.

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Сухачев рассказал о деле Пашинского

"Во время досудебного расследования следователи ГБР провели содержательную и качественную работу по сбору доказательств и выявлению как разоблачающих обстоятельств, так и оправдывающих обвиняемого", – отметил Сухачев.

Он отметил, что подозрение и обвинение в указанном уголовном производстве базировались только на надлежащих и допустимых доказательствах.

Состязательный уголовный процесс

Также руководитель ГБР отметил, что уголовный процесс является состязательным. В этом случае суд предпочел сторону защиты. "Не буду комментировать судебное решение во внесудебном порядке", – добавил Сухачев.

Что известно о деле Пашинского