У большинства госпитализированных-переломы и травмы головы. Спасательные службы говорят, что количество пострадавших – не окончательное.

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Первые деньги пострадавшим уже выделили

Минрегионразвития уже сообщило, что на помощь пострадавшим от торнадо выделили 420 миллионов крон. Первые деньги уже поступили на счета. Приобщиться к помощи людям, потерявшим близких, получившим травмы или оставшимся без крова, можно с помощью пожертвований. Средства собирают через интернет-платформы.

Премьер Бабиш прибыл в пострадавший регион

Премьер Андрей Бабиш уже прибыл в пострадавший регион, он отправился сюда сразу с саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Глава правительства охарактеризовал увиденное как "апокалипсис". Бабіш надеется, что помощь выделят и из Евросоюза.

Фонд солидарности ЕС имеет около 1 миллиарда евро в год, от чего могут извлечь выгоду государства-члены, если ущерб, причиненный катастрофой, составляет по меньшей мере 1,5% ВВП соответствующего региона или 0,6% ВВП государства-члена. Это в случае с южноморавским регионом 11, 6 миллиарда крон,

– подчеркнул Бабиш.

Смотрите фото из пострадавшего региона / Фото CT24:

Коротко о торнадо в Чехии