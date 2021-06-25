У большинства госпитализированных-переломы и травмы головы. Спасательные службы говорят, что количество пострадавших – не окончательное.
К теме Ужасный торнадо в Чехии: количество пострадавших выросло вдвое
Первые деньги пострадавшим уже выделили
Минрегионразвития уже сообщило, что на помощь пострадавшим от торнадо выделили 420 миллионов крон. Первые деньги уже поступили на счета. Приобщиться к помощи людям, потерявшим близких, получившим травмы или оставшимся без крова, можно с помощью пожертвований. Средства собирают через интернет-платформы.
Премьер Бабиш прибыл в пострадавший регион
Премьер Андрей Бабиш уже прибыл в пострадавший регион, он отправился сюда сразу с саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Глава правительства охарактеризовал увиденное как "апокалипсис". Бабіш надеется, что помощь выделят и из Евросоюза.
Фонд солидарности ЕС имеет около 1 миллиарда евро в год, от чего могут извлечь выгоду государства-члены, если ущерб, причиненный катастрофой, составляет по меньшей мере 1,5% ВВП соответствующего региона или 0,6% ВВП государства-члена. Это в случае с южноморавским регионом 11, 6 миллиарда крон,
– подчеркнул Бабиш.
Смотрите фото из пострадавшего региона / Фото CT24:
Коротко о торнадо в Чехии
- Торнадо пронесся по Чехии вечером 24 июня.
- Естественное явление охарактеризовали как самое мощное в истории страны.
- Жертвами стихии стали 5 человек.
- Сотни жилых домов и учреждений разрушены или повреждены в 7 селах и городе Годонин.