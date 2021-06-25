У більшості госпіталізованих – переломи та травми голови. Рятувальні служби кажуть, що кількість потерпілих – не остаточна.

До теми Жахливий торнадо в Чехії: кількість постраждалих зросла вдвічі

Перші гроші потерпілим уже виділили

Мінрегіонрозвитку вже повідомило, що на допомогу постраждалим від торнадо виділили 420 мільйонів крон. Перші гроші вже поступили на рахунки. Долучитись до допомоги людям, що втратили близьких, отримали травми або залишились без даху над головою, можна з допомогою пожертв. Кошти збирають через інтернет-платформи.

Прем'єр Бабіш прибув у постраждалий регіон

Прем'єр Андрій Бабіш уже прибув в постраждалий регіон, він вирушив сюди одразу з саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Глава уряду охарактеризував побачене, як "апокаліпсис". Бабіш сподівається, що допомогу виділять і з Євросоюзу.

Фонд солідарності ЄС має близько 1 мільярда євро на рік, від чого можуть отримати вигоду держави-члени, якщо шкода, заподіяна катастрофою, становить щонайменше 1,5% ВВП відповідного регіону або 0,6% ВВП держави-члена. Це у випадку випадку з Південноморавським регіоном 11, 6 мільярда крон,

– наголосив Бабіш.

Дивіться фото з постраждалого регіону / Фото CT24:

Коротко про торнадо у Чехії