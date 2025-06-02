Его первый бой состоялся в декабре 2014 года в Песках, рядом с разрушенным Донецким аэропортом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО.

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Что рассказал "Апостол"

По словам бойца, после первой отбитой атаки он отсыпался 3 дня. "Адреналин зашкаливал, молодой был, горячий. Причем по ту сторону был не отряд сепаратистов, а группа российских спецназовцев", – вспоминает "Апостол".

В ряды ССО он стал в 2016 году – служил на должностях связиста, оператора, разведчика, исполнял обязанности заместителя командира группы. Побратимы для воина является большим, чем просто команда, – это семья.

В ССО каждая группа является отдельной боевой единицей. В бою ребята разного возраста, воспитания, взглядов, из разных сфер – все равны.

Иногда задача такая, что мы все – за мгновение до смерти. А потом возвращаемся: грязные, уставшие, но живые. И просто садимся молча. Пауза на несколько минут, после чего начинается... Смех, истории, разбор полетов. Как мы оттуда выбрались, никто не понимает. Но ведь сделали это! Если перед выходом на задание поссорились, никто и ничего уже не вспоминает. Все забыли, и мы снова братья. Без обид, потому что жизнь одна…

– рассказывает "Апостол".

Напомним, спецназовцы ССО впервые показали лица и рассказали свои истории в новом видеопроекте "ССО Рекрутинг". Каждый из них делится переживаниями и причинами борьбы. "Это призыв посмотреть в их глаза и понять, ради чего они борются", – говорится в сообщении.