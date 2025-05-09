Дисбаланс между госслужбой и политическими должностями

Это важная реформа, потому что она должна сломать систему, в которой руководитель мог платить государственному служащему копеечный оклад и только от решения руководителя зависело, получит ли подчиненный значительную премию, которая и составляла большую часть дохода. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Руководители секретариатов комитетов получали миллионные доходы в 2024 году. Эти суммы в несколько раз превышают годовой доход председателей комитетов. Доходы руководства Аппарата Верховной Рады еще больше. Так глава Аппарата Вячеслав Штучный получил более 3 миллионов гривен.

Для сравнения председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заработал чуть больше миллиона, а президент Украины – в десять раз меньше. Такой у нас дисбаланс между госслужбой и политическими должностями.

Сколько зарабатывают госслужащие в Украине / Инфографика автора

Проблема не в больших зарплатах Аппарата Верховной Рады. Дело в том, что парламент внес изменения в закон "О госслужбе" и казалось бы обещанное равенство для всех должно было бы наступить. Однако Аппарат Верховной Рады решили спасти, в частности нужную правку подал скандально известный народный депутат Андрей Клочко ("Слуга народа").

Важно, что один из членов фракции "Слуга народа" сообщил "Иглу" о том, что за неголосование за правку, которая предусматривает особые условия оплаты труда для Штучного и его Аппарата, наступали "санкции". Начинались проблемы с выездом в рабочие (!) командировки за границу.

Так же Аппарат Верховной Рады спасали правками в 2024 году через бюджет на прошлый год и заключительные положения в нем. Тогда правку подавал вице-спикер Александр Корниенко. Поэтому ситуация в 2024 году ничем не отличается от того, что было в 2022 году и о чем мы уже писали.

Сколько заработали руководители секретариатов / Инфографика автора

Система – "равные и равнее"

В демократической стране должно быть равенство в ветвях власти. А получается законодательная ветвь и работа в Аппарате Верховной Рады стала более государственной, чем в правительстве или, скажем, в Верховном Суде. Так вместо реформы, которую мы обещали партнерам, мы получили другую систему: "равные и равнее".

Никому даже не стыдно от того, что законодательная ветвь власти разрабатывает особые правила игры для своих. Почему тогда такие правила для своих аппаратов не могут установить суд или правительство?

Но решать надо не только проблемы дискриминации, которые создали в государственной службе, но и вопрос с зарплатами на политических должностях. Не может президент в войну получать в десять раз меньше, чем глава Аппарата Верховной Рады. И председатели комитете не должны получать меньше, чем руководители секретариатов. Это противоречит здравому смыслу и качественному управлению, а значит ослабляет государство.

Ослаблять ветви власти во времена войны – это то, что выгодно врагу.