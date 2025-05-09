Дисбаланс між держслужбою та політичними посадами

Це важлива реформа, бо вона має зламати систему, в якій керівник міг платити державному службовцю копійчаний оклад і лише від рішення керівника залежало, чи отримає підлеглий значну премію, яка і складала більшу частиною доходу. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Керівники секретаріатів комітетів отримували мільйонні доходи у 2024 році. Ці суми у кілька разів перевищують річний дохід голів комітетів. Доходи керівництва Апарату Верховної Ради ще більші. Так очільник Апарату В'ячеслав Штучний отримав понад 3 мільйони гривень.

Для порівняння голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заробив дещо більше мільйона, а президент України – в десять разів менше. Такий у нас дисбаланс між держслужбою та політичними посадами.

Скільки заробляють держслужбовці в Україні / Інфографіка авторки

Проблема не у великих зарплатах Апарату Верховної Ради. Річ у тому, що парламент вніс зміни до закону "Про держслужбу" і здавалося б обіцяна рівність для всіх мала б настати. Однак Апарат Верховної Ради вирішили врятувати, зокрема потрібну правку подав скандальновідомий народний депутат Андрій Клочко ("Слуга народу").

Важливо, що один з членів фракції "Слуга народу" повідомив "Голку" про те, що за неголосування за правку, яка передбачає особливі умови оплати праці для Штучного і його Апарату, наставали "санкції". Починалися проблеми з виїздом у робочі (!) відрядження за кордон.

Так само Апарат Верховної Ради рятували правками у 2024 році через бюджет на минулий рік і прикінцеві положення в ньому. Тоді правку подавав віцеспікер Олександр Корнієнко. Тому ситуація у 2024 році нічим не відрізняється від того, що було у 2022 році і про що ми вже писали.

Скільки заробили керівники секретаріатів / Інфографіка авторки

Система – "рівні і рівніші"

У демократичній країні мала б бути рівність у гілках влади. А виходить законодавча гілка і робота в Апараті Верховної Ради стала більш державною, ніж в уряді чи, скажімо, у Верховному Суді. Так замість реформи, яку ми обіцяли партнерам, ми отримали іншу систему: "рівні і рівніші".

Нікому навіть не соромно від того, що законодавча гілка влади розробляє особливі правила гри для своїх. Чому тоді такі правила для своїх апаратів не можуть встановити суд чи уряд?

Але вирішувати треба не лише проблеми дискримінації, які створили у державній службі, а й питання із зарплатами на політичних посадах. Не може президент у війну отримувати вдесятеро менше, ніж голова Апарату Верховної Ради. І голови комітеті не мають отримувати менше, ніж керівники секретаріатів. Це суперечить здоровому глузду і якісному управлінню, а значить послаблює державу.

Ослаблювати гілки влади в часи війни – це те, що вигідно ворогу.