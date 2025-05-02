Що не так з малими зарплатами для держслужбовців

За словами експерта з реформи адмінпослуг Олександра Саєнка, проблема в системі держслужби не лише в зарплатах, але й в ручному керуванні, передає 24 Канал з посиланням на дослідження від Texty.org.ua.

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Присутній дисбаланс між різними рівнями влади – службовці центральних органів влади можуть декларувати зарплати у понад 100 тисяч гривень, а їхні колеги в регіонах отримують натомість мінімалки. Система грейдів – вона призводить до великої різниці в оплаті праці: люди на керівних посадах отримують зарплату у кілька разів більшу, ніж працівники нижчих ланок. На однакових посадах у різних органах одного рівня зарплати можуть суттєво різнитися – таким чином, головний спеціаліст у Міністерстві освіти отримує понад 23 тисячі гривень, а в Міністерстві фінансів – майже 37 тисяч гривень.



Розподіл зарплат згідно із законодавством, на Єдиному порталі вакансій та у деклараціях / Колаж Texty.org.ua

Зверніть увагу! Наслідком такої політики стала втрата привабливості державної служби для кваліфікованих кадрів. Станом на кінець 2024 року понад 16% посад на держслужбі залишаються вакантними — свідчать дані Національного агентства з питань державної служби.

Де найбільші та найнижчі зарплати у відомствах

Найвищі середні зарплати зафіксовано в таких органах:

Національна комісія , що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 73 973 гривень за місяць,

, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 73 973 гривень за місяць, Державне бюро розслідувань – 62 692 гривень за місяць,

– 62 692 гривень за місяць, Національна поліція – 51 116 гривень за місяць,

– 51 116 гривень за місяць, Національне антикорупційне бюро – 50 692 гривень за місяць,

– 50 692 гривень за місяць, Міністерство внутрішніх справ – 48 760 гривень за місяць.



У яких держустановах найвищі зарплати / Колаж Texty.org.ua

Наразі відомо, що більшість головних спеціалістів держорганів отримують від 15 до 25 тисячі гривень, або навіть менше:

У Ніжинській райдержадміністрації Чернігівської області середня зарплата головного спеціаліста становить близько 9 тисяч гривень на місяць,

середня зарплата головного спеціаліста становить близько 9 тисяч гривень на місяць, У Черкаській РДА вона становить вже 12 тисяч гривень на місяць.



Розподіл зарплат у різних установах / Колаж Texty.org.ua.

Суттєву різницю можна навіть спостерігати у межах одного відомства. Зокрема, у Міністерстві юстиції деякі головні спеціалісти отримують до 30 тисяч гривень, а деякі – 65 тисяч гривень.