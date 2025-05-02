Що не так з малими зарплатами для держслужбовців
За словами експерта з реформи адмінпослуг Олександра Саєнка, проблема в системі держслужби не лише в зарплатах, але й в ручному керуванні, передає 24 Канал з посиланням на дослідження від Texty.org.ua.
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- Присутній дисбаланс між різними рівнями влади – службовці центральних органів влади можуть декларувати зарплати у понад 100 тисяч гривень, а їхні колеги в регіонах отримують натомість мінімалки.
- Система грейдів – вона призводить до великої різниці в оплаті праці: люди на керівних посадах отримують зарплату у кілька разів більшу, ніж працівники нижчих ланок.
- На однакових посадах у різних органах одного рівня зарплати можуть суттєво різнитися – таким чином, головний спеціаліст у Міністерстві освіти отримує понад 23 тисячі гривень, а в Міністерстві фінансів – майже 37 тисяч гривень.
Розподіл зарплат згідно із законодавством, на Єдиному порталі вакансій та у деклараціях / Колаж Texty.org.ua
Зверніть увагу! Наслідком такої політики стала втрата привабливості державної служби для кваліфікованих кадрів. Станом на кінець 2024 року понад 16% посад на держслужбі залишаються вакантними — свідчать дані Національного агентства з питань державної служби.
Де найбільші та найнижчі зарплати у відомствах
Найвищі середні зарплати зафіксовано в таких органах:
- Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 73 973 гривень за місяць,
- Державне бюро розслідувань – 62 692 гривень за місяць,
- Національна поліція – 51 116 гривень за місяць,
- Національне антикорупційне бюро – 50 692 гривень за місяць,
- Міністерство внутрішніх справ – 48 760 гривень за місяць.
У яких держустановах найвищі зарплати / Колаж Texty.org.ua
Наразі відомо, що більшість головних спеціалістів держорганів отримують від 15 до 25 тисячі гривень, або навіть менше:
- У Ніжинській райдержадміністрації Чернігівської області середня зарплата головного спеціаліста становить близько 9 тисяч гривень на місяць,
- У Черкаській РДА вона становить вже 12 тисяч гривень на місяць.
Розподіл зарплат у різних установах / Колаж Texty.org.ua.
Суттєву різницю можна навіть спостерігати у межах одного відомства. Зокрема, у Міністерстві юстиції деякі головні спеціалісти отримують до 30 тисяч гривень, а деякі – 65 тисяч гривень.