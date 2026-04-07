Укр Рус
7 апреля, 11:48
Чтобы работали с холодным умом: аппарат Рады попросил депутатов одеваться теплее

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Температура в зале пленарных заседаний Верховной Рады снизилась.
  • Нардепы будут принимать решения "с холодным умом".

После завершения отопительного сезона в Киеве и недавних погодных изменений снижение температуры воздуха почувствовали и в стенах Верховной Рады. Там призвали нардепов одеваться на работу теплее.

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

Что известно о "похолодании" в Раде?

По словам Железняка, температура воздуха в зале для пленарных заседаний сейчас составляет около 16 градусов тепла.

Поэтому депутатов попросили одеваться теплее.

В любом случае налоговые законопроекты будут сегодня рассматриваться с "холодным умом",
– написал Железняк.

Заметьте! По решению городских властей с 24 марта в Киеве завершился отопительный сезон.

Как в последнее время комментируют деятельность депутатов?

  • Основатель БФ Сергей Притула раскритиковал отдельных украинских нардепов за деструктив, в частности за блокирование голосования по переименованию "копейки" и уклонение от санкций против Медведчука.

  • Ранее этот вопрос также комментировал президент Владимир Зеленский. Он осудил политиков, которые во время войны занимаются внутриполитической борьбой вместо работы в пользу государства, и заметил, что некоторые из них могут вредить позициям Украины на международной арене.

  • Зато Рада таки работает над определенными законодательными изменениями. Так, парламентский комитет поддержал законопроекты по налогообложению цифровых платформ, таких как OLX, и отмены льгот на беспошлинные посылки до 150 евро.

  • Также комитет предлагает законопроект №14110-д, который приравнивает снюсы к обычным сигаретам, регулирует продажу электронных сигарет и устанавливает стандарты упаковки с медицинскими предупреждениями.