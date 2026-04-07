Чтобы работали с холодным умом: аппарат Рады попросил депутатов одеваться теплее

После завершения отопительного сезона в Киеве и недавних погодных изменений снижение температуры воздуха почувствовали и в стенах Верховной Рады. Там призвали нардепов одеваться на работу теплее.

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

Актуально "Или страну спасаете, или о выборах думаете": почему Рада в кризисе, а депутаты не голосуют за законы власти

Что известно о "похолодании" в Раде?

По словам Железняка, температура воздуха в зале для пленарных заседаний сейчас составляет около 16 градусов тепла.

Поэтому депутатов попросили одеваться теплее.

В любом случае налоговые законопроекты будут сегодня рассматриваться с "холодным умом",

– написал Железняк.

Заметьте! По решению городских властей с 24 марта в Киеве завершился отопительный сезон.

Как в последнее время комментируют деятельность депутатов?