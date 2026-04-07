Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк.
Что известно о "похолодании" в Раде?
По словам Железняка, температура воздуха в зале для пленарных заседаний сейчас составляет около 16 градусов тепла.
Поэтому депутатов попросили одеваться теплее.
В любом случае налоговые законопроекты будут сегодня рассматриваться с "холодным умом",
– написал Железняк.
Заметьте! По решению городских властей с 24 марта в Киеве завершился отопительный сезон.
Как в последнее время комментируют деятельность депутатов?
Основатель БФ Сергей Притула раскритиковал отдельных украинских нардепов за деструктив, в частности за блокирование голосования по переименованию "копейки" и уклонение от санкций против Медведчука.
Ранее этот вопрос также комментировал президент Владимир Зеленский. Он осудил политиков, которые во время войны занимаются внутриполитической борьбой вместо работы в пользу государства, и заметил, что некоторые из них могут вредить позициям Украины на международной арене.
Зато Рада таки работает над определенными законодательными изменениями. Так, парламентский комитет поддержал законопроекты по налогообложению цифровых платформ, таких как OLX, и отмены льгот на беспошлинные посылки до 150 евро.
Также комитет предлагает законопроект №14110-д, который приравнивает снюсы к обычным сигаретам, регулирует продажу электронных сигарет и устанавливает стандарты упаковки с медицинскими предупреждениями.