Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил общественный деятель, основатель БФ Сергея Притулы, волонтер Сергей Притула, высказав собственное мнение относительно тех нардепов, которых, по его убеждению, стоило бы лишить в дальнейшем права баллотироваться в Верховную Раду.

Позиция каких нардепов вызывает вопросы?

По мнению общественного деятеля, сейчас в Украине есть деструктивные нардепы в различных политических фракциях, включая патриотические и даже ту, с которой сам Притула в 2019 году баллотировался в парламент ("Голос"). В общем, по его словам, к фракции "Голоса" у него вопросов не возникает.

Он считает, что от представителей этой политсилы деструктива точно не было столько, как от многих других. Он напомнил, что 2 депутатов из того списка были на войне и проявили себя достойно (Роман Лозинский, Роман Костенко). Однако вопросы у Притулы есть к ряду других народных избранников.

"Есть один депутат в очень патриотической фракции, который выходит и говорит, что за продолжение мобилизации голосовать не будет (Алексей Гончаренко – 24 Канал). У меня к нему вопросов нет, он как был "руснявой консервой", так ею и остается. А вот к его лидеру есть очевидный вопрос, контролирует ли он поведение своих людей", – задумался Притула.

В перечне тех, кому было бы стоило запретить в будущем выдвигать свою кандидатуру на выборах общественный деятель назвал и Юрия Бойко. Сегодня он представляет депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир", в 2019 году баллотировался от партии ОПЗЖ.

Там сидят двое, которые в 2014 году на Донбассе организовывали референдум. Они должны были бы "присесть", но в конце сели в кресла депутатов украинского парламента. Их туда заводили Бойки, Медведчуки. Почему Бойко до сих пор не сидит – для меня не загадка, я понимаю. Но это настолько отвратительно,

– подчеркнул Притула.

Также, по его словам, в парламенте присутствует "легкая реинкарнация Мураева", одиозного харьковского политика, который, как подчеркнул основатель БФ, сбежал из Украины, потому что не оправдались его надежды.

"Он думал, что сюда придут русские, а он станет гауляйтером. Теперь он где-то в Вене, надеюсь, наши спецслужбы еще как-то "поздороваются" с ним и передадут ему горячий привет от украинского народа", – озвучил Притула.

Он продолжил, заговорив о нардепе Дмитрии Разумкове. Общественный деятель обратил внимание на поведение этого народного избранника во время голосования за переименование украинской "копейки" в "шаг". Разумков был тем, кто выступил против и заблокировал возможность принять законопроект в целом.

"Он демонстративно эту историю блокировал. Можно дискутировать актуально ли это, но уже этот вопрос был вынесен на голосование в сессионном зале. "Копейка" осталась в России, Беларуси, Приднестровье и в Украине. Почему возвращаем "шаг", читаем Шевченко. А он показательно своим бабулям этим говорит, что этот Советский Союз не позволит от них забрать. Когда вводились санкции против Медведчука, то он был единственный человек, который на заседании СНБО воздержался от этого", – напомнил Притула.

