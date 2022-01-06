Среди членов ОДКБ есть Россия. Именно она уже отправляет своих "миротворцев" в Казахстан". Об отношении казахов к вводу войск эксклюзивно для 24 канала рассказала жительница Алматы Дана (имя изменено из соображений безопасности).

Обратите внимание Выносили айфоны и люксовую косметику, – жительница Алматы о том, что происходило ночью

Независимость Казахстана – главное

Данна рассказала, что отношение к введению российских войск в Казахстан неоднозначное. Одни считают, что хаос на улицах следует прекратить. Неважно чьими силами, главное – результат.

Другие считают, что введение российских войск может сделать Казахстан зависимым от Кремля.

Аппетиты России неясны. Мы хотим, чтобы город был в мире. Но независимость Казахстана – это самая большая ценность. В соцсетях общественные лидеры призывают опомниться и не разрешить введение российских войск,

– поделилась Дана.

Однако Россия и Белоруссия уже готовят свои войска для введения в Казахстан. Накануне в российской Госдуме заявили, что контингент ОДКБ будет охранять объекты критической инфраструктуры и находится в Казахстане до стабилизации ситуации.

Справка. Организация Договора о коллективной безопасности – военный и геополитический союз 6-ти постсоветских стран – Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России.

Протесты в Казахстане: главное

Еще 3 января 2022 на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди. Тогда они потребовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться – они заявили, что это было только одно из требований.

5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов. Поэтому на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.

Митингующие в Алматы и Актау захватили аэропорты. Однако в ночь на 6 января силовики провели зачистку на аэродроме в Алматы.

Кроме аэропорта в крупнейшем городе страны, митингующие подожгли здания акимата, прокуратуры и бывшей президентской резиденции.

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Спустя несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала просьбу казахского президента.

В стране нет интернета, в Алматы и Нур-Султане отсутствует мобильная связь. Все банки в Казахстане прекратили работу.

Больше о протестах в Казахстане в нашем сюжете: смотрите видео