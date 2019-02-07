Аппетиты России: для чего Путину нужна Африка

Олигарха Евгения Пригожина называют "поваром Путина", он готовит "особые блюда" для главы Кремля. Многочисленные журналистские расследования доказывают, что Москва продвигает свои интересы в Африке с помощью частной военной кампании "Вагнера", связанной с российским бизнесменом.

Евгения Пригожина неоднократно замечали на самолете бизнес-класса Хауокер 800 Экс-Пи.

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Такие суда пользуются большим спросом у миллиардеров. Час аренды подобного самолета стоит почти четыре тысячи долларов, а купить его можно за 5 миллионов долларов.

Частые путешествия Пригожина на самолете бизнес-класса с регистрационным номером M-VITO доказывают фото его семьи из соцсетей.

Фото семьи Пригожина в частном самолете

Фотодоказательство принадлежности элитного самолета Пригожину

Евгений Пригожин использовал самолет для полетов на Ближний Восток и в Африку, выяснили журналисты независимого российского издания "Новая газета".

Его регистрировали в Судане, Кении, Чаде и Ливии. Здесь много полезных ископаемых и очень шаткая политическая ситуация – это очень привлекает Кремль, который пытается ловить рыбку в мутной воде. Журналисты американского издания Bloomberg выяснили: география интересов Москвы распространяется на 10 стран Африки.

"Аппетиты" российской агрессии в Африке

Там, как в Украине и Сирии, Кремль для продвижения своих интересов использует бойцов частной военной компании "Вагнер", связанной с Евгением Пригожиным. И тщательно это скрывает.

Летом прошлого года в ЦАР убили трех российских медийщиков. Они приехали туда при поддержке фонда оппозиционера Михаила Ходорковского, чтобы выяснить для чего в страну перебросили вагнеровцев.

Мы предполагаем, что это была продуманная операция, целью которой было получить от журналистов информацию о том, что им удалось расследовать в сфере торговли оружием и использовании ПВК в различных регионах,

– заявил оппозиционер Михаил Ходорковский.

Россия поставляет оружие и частных военных инструкторов в африканские страны в обмен на выгодные контракты на добычу полезных ископаемых. Так в прошлом году компании, связанные с Пригожиным, получили разрешения на добычу золота и алмазов в ЦАР и Судане.

Для того, чтобы закрепить свои позиции в Африке, Кремль продвигает выгодных для себя местных политиков к власти. В Зимбабве и Конго, где недавно прошли выборы, заметили политконсультантов того же Пригожина. А на встречу министра обороны России Сергея Шойгу с маршалом ливийской армии Халифой Хафтаром, "повар Путина" пришел лично.

Что такое ЧВК "Вагнера"?

Частная военная компания Вагнера – это российская военная структура, формирующаяся из наемников. Была созданна в 2013 году и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек". В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане.

Россия не признает наемников на официальном уровне, однако в российских СМИ организация вспоминается как частная военная компания под командованием подполковника ВС РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного под позывным "Вагнер".

"Вагнеровцы" тренируют солдат Хафтара с октября прошлого года, выяснили журналисты британского издания Sun. Поддерживаемая Москвой ливийская национальная армия планирует взять под контроль крупные залежи нефти на юге страны.

Сирийское черное золото тоже не дает покоя Кремлю. В феврале прошлого года при попытке взять под контроль нефтяное месторождение Хашшам в провинции Дайр-эз-Заур, которое находилось под контролем сирийской оппозиции, погибло по меньшей мере триста вагнеровцев.

За последние два года бизнес-джет повара Путина совершил 27 полетов в Африку и 21 на Ближний Восток. В Кремле упорно отрицают любую связь с ним и его частной военной компанией Вагнера.