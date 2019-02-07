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      Апетити Росії: для чого Путіну потрібна Африка

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      Олігарха Євгенія Пригожина називають "кухарем Путіна", він готує "особливі страви" для очільника Кремля. Численні журналістські розслідування доводять, що Москва просуває свої інтереси в Африці за допомогою приватної військової кампанії "Вагнер", пов'язаної з російським бізнесменом.

      Євгенія Пригожина неодноразово помічали на літаку бізнес-класу Хауокер 800 Екс-Пі.

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      Такі судна користуються неабияким попитом у мільярдерів. Година оренди подібного літака коштує майже чотири тисячі доларів, а купити його можна за 5 мільйонів доларів.

      Часті подорожі Пригожина на літаку бізнес-класу з реєстраційним номером M-VITO  доводять фото його сім'ї з соцмереж.

      Пригожин Путін армія Вагнера
      Фото родини Пригожина у приватному літаку

      Пригожин Путін кухар Путіна приватна Армія Путіна
      Фотодоказ принадлежності елітного літака Пригожину

      Євгеній Пригожин використовував літак для польотів на Близькій Схід та до Африки, з’ясували журналісти незалежного російського видання "Новая газета".

      Його реєстрували в Судані, Кенії, Чаді та Лівії. Тут багато корисних копалин і дуже хитка політична ситуація – це дуже приваблює Кремль, який намагається ловити рибку у мутній воді. Журналісти американського видання Bloomberg з’ясували: географія інтересів Москви поширюється на 10 країн Африки.

      російська агресвія чорний континент Африка
      "Апетити" російської агресії в Африці

      Там, як в Україні та Сирії, Кремль для просування власних інтересів використовує бійців приватної військової компанії "Вагнер", пов’язаної з Євгенієм Пригожиним. І ретельно це приховує.

      Влітку минулого року в ЦАР вбили трьох російських медійників. Вони приїхали туди за підтримки фонду опозиціонера Михайла Ходорковського, щоб з’ясувати для чого в країну перекинули вагнерівців.

      Ми припускаємо, що це була продумана операція, метою якої було отримати від журналістів інформацію про те, що їм вдалося розслідувати в сфері торгівлі зброєю і використанні ПВК в різних регіонах,
      – заявив опозиціонер Михайло Ходорковський.

      Росія постачає зброю і приватних військових інструкторів в арфиканські країни в обмін на вигідні контракти на видобуток корисних копалин. Так минулого року компанії, пов'язані з Пригожиним, отримали дозволи на видобуток золота і алмазів в ЦАР і в Судані.

      Для того, щоб закріпити свої позиції в Арфиці, Кремль просуває вигідних для себе місцевих політиків до влади. В Зімбабве і Конго, де нещодавно пройшли вибори, помітили політконсультантів того ж Пригожина. А на зустріч міністра оборони Росії Сергія Шойгу з маршалом лівійської армії Халіфою Хафтаром, "кухар Путіна" прийшов особисто.

      Що таке ПВК "Вагнера"?Приватна військова компанія Вагнера – це російська військова структура, що формується з найманців. Була створеною у 2013 році та за цей час брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок". Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також в Судані.

      Росія не визнає найманців на офіційному рівні, проте у російських ЗМІ організація згадуєтья як приватна військова компанія під командуванням підполковника ЗС РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".

      "Вагнерівці" тренують солдатів Хафтара з жовтня минулого року, з'ясували журналісти британського видання Sun. Підтримувана Москвою лівійська національна армія планує взяти під контроль великі поклади нафти на півдні країни.

      Сирійське чорне золото теж не дає спокою Кремлю. У лютому минулого року при спробі взяти під контроль нафтове родовище Хашшам в провінції Дайр-ез-Заур, яке перебувало під контролем сирійської опозиції, загинуло щонайменше триста вагнерівців.

      За останні два роки бізнес-джет кухаря Путіна здійснив 27 польотів до Африки і 21 на Близький Схід. у Кремлі вперто заперечують будь-який зв'язок з ним та його приватною військовою компанією Вагнер.

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      Теги: Новини України Володимир Путін Новини Росії Михайло Ходорковський Африка Зброя
      Джерело: 24 канал
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