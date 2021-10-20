Apple снова рисует Украину без Крыма: МИД отреагировал на скандал

В приложении Apple Music для музыкантов показывают карту Украины без Крыма. Это возмутило пользователей соцсети, а в Министерстве иностранных дел заверили, что поручили выяснить ситуацию.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, соответствующее задание МИД поручил посольству Украины в США.

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"Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины", – заверил Николенко.

Что этому предшествовало

В октябре распространили информацию о том, что в приложении Apple Music for Artists показывают Украину без Крыма. На это обратил внимание один из его пользователей Макс Птичник.



В приложении Apple показали Украину без Крыма​ / Скриншот Макса Пташника

Еще один скандал вокруг Apple и оккупации