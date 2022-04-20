Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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В то же время в Google Play приложение TikTok все еще доступно. Ранее TikTok приостановил работу своих сервисов на территории государства-агрессора. По состоянию на 7 марта приложение не работало даже с VPN. Русские были удивлены и возмущены.



TikTok исчез из AppStore / Скриншот пользователей из России

Почему TikTok покинул Россию

Все потому, что уровень цензуры в России еще больше расширился. В частности, одобрили закон о "фейковых новостях". Поэтому TikTok подчеркнули, что не имеют другого выбора, чем приостановить прямую трансляцию и новый контент для видеосервиса.

Массовое удаление программ из App Store

По результатам исследований компании Sensor Tower, после начала войны в Украине из российского раздела App Store было удалено 6982 приложения для iPhone и iPad.

В общей сложности эти программы были установлены в России около 218 миллионов раз – примерно 3% от общемирового числа установок (6,6 миллиарда) приложений на устройстве Apple. Следует отметить, что после вторжения России в Украину многие компании объявили о том, что уходят с российского рынка.

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