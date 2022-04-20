Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Водночас у Google Play програма TikTok все ще доступна. Раніше TikTok зупинив роботу свої сервісів на території держави-агресорки. Станом на 7 березня застосунок не працював навіть з VPN. Росіяни були здивовані та обурені.



TikTok зник з AppStore / Скриншот користувачів з Росії

Чому TikTok покинув Росію

Все через те, що рівень цензури у Росії ще більше розширили. Зокрема, схвалили закон про "фейкові новини". Тому у TikTok наголосили, що не мають іншого вибору, ніж призупинити пряму трансляцію та новий контент для відеосервісу.

Масове видалення програм з App Store

За результатами досліджень компанії Sensor Tower, після початку війни в Україні з російського розділу App Store було видалено 6 982 застосунки для iPhone та iPad.

Загалом ці програми були встановлені в Росії близько 218 мільйонів разів – приблизно 3% від загальносвітового числа встановлень (6,6 мільярда) додатків на пристрої Apple. Варто зазначити, що після вторгнення Росії в Україну чимало компаній оголосили про те, що йдуть з російського ринку.

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