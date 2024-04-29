Как отмечают журналисты, с начала 2024 года Генштаб ВСУ не проводил закупки дорогих смартчасов Apple Watch, которые ранее вручал бойцам Сил обороны для поощрения. Однако в целом командование нашей армии не перестало покупать часы для военных.
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Garmin вместо Apple Watch
Похоже, что теперь Генштаб Вооруженных Сил взял курс на спортивные часы Garmin Instinct 2. Расследователи отмечают: за четыре месяца 2024 года было осуществлено семь закупок часов, среди них одна как раз касалась закупки смартчасов компании Garmin.
Это (подарки в виде часов – 24 Канал) является важным средством воспитания военнослужащих и укрепления военной дисциплины,
– отмечали в Генштабе после выхода расследования в декабре 2023 года.
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Более широкий контекст
- В декабре 2023 года журналисты обнаружили, что с начала соответствующего года Генштаб осуществил 116 закупок на общую сумму почти в 10 миллионов гривен.
- В частности, покупало финансовое управление украинской армии иконы, шахматы и хрустальная посуда, а также часы Apple Watch, какие, собственно, привлекли внимание, ведь недешевы.
- Ровно 20 из 116 разных закупок касались наградных часов. На это потратили 3,9 миллиона в общей сложности. Из этой суммы 1,1 миллиона направились на покупку смартчасов Apple Watch.
- Однако смартчасы – это не единственный интересный товар в списке. Скажем, в конце 2022 года лицо, по имени Неля Ильченко, продала Генеральному штабу 5 икон за 35,9 тысячи гривен.
- А вот предприниматель Олег Рубникович продал Генштабу шахматы за 39,4 тысячи гривен. Речь идет о дорогих итальянских шахматах "Римляне", и две разные комплектации набора "Наполеон".