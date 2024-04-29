Як зазначають журналісти, з початку 2024 року Генштаб ЗСУ не проводив закупівель дорогих смартгодинників Apple Watch, які раніше вручали бійцям Сил оборони для заохочення. Однак загалом командування нашої армії не припинило купувати годинники для військових.
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Garmin замість Apple Watch
Схоже, що тепер Генштаб Збройних Сил взяв курс на спортивні годинники Garmin Instinct 2. Розслідувачі зазначають: за чотири місяці 2024 року було здійснено сім закупівель годинників, серед них одна якраз-таки стосувалася закупівлі смартгодинника компанії Garmin.
Це (подарунки у вигляді годинників – 24 Канал) є важливим засобом виховання військовослужбовців і зміцнення військової дисципліни,
– наголошували у Генштабі після виходу розслідування у грудні 2023 року.
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Ширший контекст
- У грудні 2023 року журналісти виявили, що з початку відповідного року Генштаб здійснив 116 закупівель на загальну суму в майже 10 мільйонів гривень.
- Зокрема, купувало фінансове управління української армії ікони, шахи та кришталевий посуд, а також годинники Apple Watch, які, власне, привернули увагу, адже є недешевими.
- Рівно 20 зі 116 різних закупівель стосувалися нагородних годинників. На це витратили 3,9 мільйона загалом. З цієї суми 1,1 мільйона спрямували на купівлю смартгодинників Apple Watch.
- Однак смартгодинники – це не єдиний цікавий товар у списку. Скажімо, наприкінці 2022 року особа, на ім'я Неля Ільченко, продала Генеральному штабу 5 ікон за 35,9 тисячі гривень.
- А от підприємець Олег Рубнікович продав Генштабу шахи за 39,4 тисячі гривень. Йдеться про дорогі італійські шахи "Римляни", та дві різні комплектації набору "Наполеон".