Apple Pay в Украине: услуга станет доступной клиентам еще одного банка

Система бесконтактных платежей Apple Pay теперь доступна для клиентов Приватбанка. Однако также и в Ощадбанке обещают, что этой услугой смогут воспользоваться их клиенты.

Об этом сообщает Finance.ua.

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Отмечается, что Сбербанк сейчас прорабатывает запуск платежного сервиса Apple Pay. Обещают, что до конца лета услуга станет доступна его клиентам.

Платежи будут происходить по такому же принципу, по которому были запущены в Украине Приватбанком.

Напомним, 17 мая Apple Pay официально заработала в Украине.

Как оплатить через Apple Pay?

Чтобы произвести оплату вам лишь нужно приложить гаджет к терминалу, выбрать в приложении нужную платежную карту и приложить палец к датчику Touch ID. На Apple Watch платеж запускается двойным нажатием на кнопку питания и не требует дополнительной авторизации.