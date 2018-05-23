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Apple Pay в Украине: услуга станет доступной клиентам еще одного банка

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Клиентам Сбербанка станет доступна услуга Apple Pay
Клиентам Сбербанка станет доступна услуга Apple Pay / Фото из открытых источников

Система бесконтактных платежей Apple Pay теперь доступна для клиентов Приватбанка. Однако также и в Ощадбанке обещают, что этой услугой смогут воспользоваться их клиенты.

Об этом сообщает Finance.ua.

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Отмечается, что Сбербанк сейчас прорабатывает запуск платежного сервиса Apple Pay. Обещают, что до конца лета услуга станет доступна его клиентам.

Платежи будут происходить по такому же принципу, по которому были запущены в Украине Приватбанком.

Напомним, 17 мая Apple Pay официально заработала в Украине.

 

Как оплатить через Apple Pay?
Чтобы произвести оплату вам лишь нужно приложить гаджет к терминалу, выбрать в приложении нужную платежную карту и приложить палец к датчику Touch ID. На Apple Watch платеж запускается двойным нажатием на кнопку питания и не требует дополнительной авторизации.

Теги: Приватбанк Банки Интернет Ощадбанк Деньги Новости Украины
Источник: 24 Канал
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