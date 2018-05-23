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Apple Pay в Україні: послуга стане доступною клієнтам ще одного банку

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Клієнтам Ощадбанку стане доступна послуга Apple Pay
Клієнтам Ощадбанку стане доступна послуга Apple Pay / Фото з відкритих джерел

Система безконтактних платежів Apple Pay наразі доступна для клієнтів ПриватБанку. Зокрема, в Ощадбанку обіцяють, що цією послугою зможуть скористатися також їхні клієнти.

Про це повідомляє Finance.ua.

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Зазначається, що Ощадбанк наразі опрацьовує запуск платіжного сервісу Apple Pay. Обіцяють, що до кінця літа послуга стане доступною його клієнтам.

Платежі будуть відбуватися за таким же принципом, за яким були запущені в Україні Приватбанком.

Нагадаємо, 17 травня Apple Pay офіційно запрацювала в Україні. 

Як оплатити через Apple Pay? Щоб провести оплату вам лише потрібно прикласти ґаджет до термінала, вибрати у додатку потрібну платіжну картку та прикласти палець до датчика Touch ID. На Apple Watch платіж запускається подвійним натисканням на кнопку живлення та не потребує додаткової авторизації.

Теги: Новини України Інтернет Банки Приватбанк Ощадбанк Гроші
Джерело: 24 Канал
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