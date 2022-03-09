Аптеки и склады нуждаются в услугах студентов и водителей

К работе в аптеках и на складах Министерство здравоохранения призывает присоединиться студентов всех медицинских и фармацевтических специальностей. Кроме того, также требуются услуги водителей.

Накануне Минздрав издал соответствующий приказ, позволяющий студентам работать в фармацевтической отрасли. Поэтому сейчас их призывают приобщиться.

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Согласно указу Минздрава, студенты фармацевтических специальностей могут работать на должностях ассистента или помощника фармацевта в аптеке или на должностях специалистов. Поэтому студентов призывают приобщиться к этому.

Кроме того, студентов медицинских специальностей приглашают на работу на аптечные склады. Также аптеки нуждаются в водителях.

Более подробную информацию о трудоустройстве вы можете найти здесь.

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