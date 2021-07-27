23 июля около полусотни жителей и работников базы отдыха "Арабатская стрелка" вышли на берег моря. Они убирали оттуда медуз и мусор.
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Сначала мертвых медуз там собирали лопатами. После этого их отгрузили на тракторы и вывезли с пляжа.
Местные жители очистили пляж от медуз / Фото "Новый визит"
Мертвых медуз увозили на тракторе / Фото "Новый визит"
По словам местных активистов, ситуация с нашествием медуз на Азовском море заметно улучшилась, их там стало значительно меньше.
Ранее туристический гид и каякер Алексей Войцеховский пояснил, что медузы на Арабатской стрелке исчезли из-за ветра. "Когда дует западный, северо-западный – медуза подходит к берегу. Обычно ветер дует наоборот- со стороны Бирючего, с Кирилловки, тогда медуза отходит на другой берег. Сейчас море на Арабатке чистое", – отметил он.
Нашествие медуз в Азовском море: что известно
- В июле 2021 года сообщали о нашествии медуз на пляжах курортного Бердянска. Люди, приехавшие отдохнуть на море, даже не могли в нем купаться.
- От этих животных страдали и другие популярные курорты – Кирилловка и Лазурное. Коса Пересыпь была буквально усеяна ими.