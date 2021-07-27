23 липня близько пів сотні жителів та працівників бази відпочинку "Арабатська стрілка" вийшли на берег моря. Вони прибирали звідти медуз та сміття.

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Спочатку мертвих медуз там збирали лопатами. Після цього їх відвантажили на трактори та вивезли з пляжу.



Місцеві мешканці очистили пляж від медуз / Фото "Новий візит"



Мертвих медуз відвозили на тракторі / Фото "Новий візит"



За словами місцевих активістів, ситуація із нашестям медуз на Азовському морі помітно покращилася, їх там стало значно менше.

Раніше туристичний гід та каякер Олексій Войцеховський пояснив, що медузи на Арабатській стрілці зникли через вітер. "Коли дує західний, північно-західний – медуза підходить до берега. Зазвичай вітер дує навпаки – з боку Бирючого, з Кирилівки, тоді медуза відходить на інший берег. Зараз море на Арабатці чисте", – зазначив він.

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