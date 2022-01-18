В сообщении коалиции говорится, что удары нацелены на "лидеров террористов" и спровоцированы военной необходимостью. Украина выразила свою позицию относительно массовой атаки дронов в ОАЭ Бомбардировка Йемена коалицией арабских стран Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила о начале бомбардировок столицы Йемена – города Саны. Решения приняли в качестве ответа на удары проиранских боевиков-хуситов по территории Объединенных Арабских Эмиратов. По Сане уже нанесли удары с воздуха. В сообщении коалиция попросила мирных жителей для их безопасности держаться как можно дальше от военных лагерей и собраний хуситов. Сейчас известно о как минимум 20 погибших. Кроме того, штурмовики F-15 уничтожили две пусковые установки баллистических ракет. Атака ОАЭ со стороны Йемена С территории Йемена 17 января атаковали аэропорт Абу-Даби и нефтехранилища компании ADNOC. Туда запустили десятки беспилотников со взрывчаткой и баллистические ракеты. В результате нападения вспыхнули пожары. Жертвами атаки стали 3 граждан Пакистана и Индии. Ранения получили еще 6 человек. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы. Что происходит в Йемене В 2014 году присоединенные к Ирану хуситы выгнали поддерживаемое Саудовской Аравией правительство из Сан. Сами же боевики утверждают, что якобы борются с коррумпированной системой и иностранной агрессией. Коалиция сил во главе с Эр-Риядом вмешалась в Йемен еще в марте 2015 года. С тех пор в стране идет гражданская война между сторонниками президента Хади и повстанцами-хуситами. В октябре 2021 года хуситы заявили, что они захватили новую территорию в богатых энергией провинциях Шабва и Мариб. Атака в Абу-Даби: смотрите видео