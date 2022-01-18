У повідомленні коаліції йдеться про те, що удари націлені на "лідерів терористів" і спровоковані військовою необхідністю.

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Бомбардування Ємену коаліцією арабських країн

Арабська коаліція, яку очолює Саудівська Аравія, оголосила про початок бомбардувань столиці Ємену – міста Сани. Рішення прийняли як відповідь на удари проіранських бойовиків-хуситів по території Об'єднаних Арабських Еміратів.

По Сані вже завдали ударів з повітря. У повідомленні коаліція попросила мирних жителів задля їхньої ж безпеки триматися якомога далі від військових таборів і зборів хуситів.

Наразі відомо про щонайменше 20 загиблих. Крім того, штурмовики F-15 знищили дві пускові установки балістичних ракет.

Атака ОАЕ зі сторони Ємену

З території Ємену 17 січня атакували аеропорт Абу-Дабі та нафтосховища компанії ADNOC. Туди запустили десятки безпілотників з вибухівкою і балістичні ракети. У результаті нападу спалахнули пожежі.

Жертвами атаки стали 3 громадян Пакистану та Індії. Поранення отримали ще 6 людей.

Відповідальність за напад взяли на себе повстанці-хусити.

Що відбувається в Ємені У 2014 році пов'язані з Іраном хусити вигнали підтримуваний Саудівською Аравією уряд зі Сани. Самі ж бойовики переконують, що нібито борються з корумпованою системою та іноземною агресією.



Коаліція сил на чолі з Ер-Ріядом втрутилася в Ємен ще у березні 2015 року. Відтоді в країні триває громадянська війна між прихильниками президента Хаді та повстанцями-хуситами. У жовтні 2021 року хусити заявили, що вони захопили нову територію в багатих на енергію провінціях Шабва і Маріб.

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