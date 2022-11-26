Расследователи получили видео, на котором 10 ноября в лобби-баре венской гостиницы "Ritz-Carlton" Арахамия был замечен во время встречи с непубличным бизнесменом Вемиром Давитяном.

Внимание Дело БЭБ против компаний Фирташа: адвокат Group DF ответил на обвинения в неуплате налогов

Издание со ссылкой на источники пишет, что Арахамия двое суток проживал в указанном отеле, где встречался с Дмитрием Фирташем.

Как объяснил поездку Арахамия

Сам Арахамия не опроверг эту информацию и подтвердил свой визит в Вену и встречу с Фирташем.

Подтверждаю свой визит в Вену 9 – 11 ноября, куда я прилетал, возвращаясь из рабочей поездки в Израиль,

– сообщил Арахамия.

Он пояснил, что основной целью полуторачасовой встречи с Фирташем и его менеджментом было обсуждение "вопроса о перспективах открытия зернового коридора для сохранения портов Николаевской области, в которой DF Group владеет портом Ника-Терра, а также вопроса урегулирования юридических споров, связанных с титановой отраслью".

Арахамия добавил, что имеет документальное подтверждение всех своих расходов за время пребывания в Вене.

"На самолетах не летал, обедами не кормили, документальное подтверждение на все расходы есть", – добавил Арахамия.

Арахамия в прошлом году дважды ездил в Вену

В октябре 2021 года журналисты обнародовали данные, что Арахамия дважды за период карантина и закрытых границ летал в Вену на частном самолете, принадлежащем связанным с олигархом Дмитрием Фирташем структурам.

Сам депутат утверждал, что цель обеих поездок была личная и связана со здоровьем. Арахамия отметил: "оказалось, что этот самолет принадлежит структурам господина Фирташа, сдан в некую авиакомпанию, где количество бортов насчитывает несколько сотен".

К теме – Фирташа будут судить в США: видео

Интересно, что во второй части расследования журналисты опубликовали информацию о ряде бывших украинских политиков и чиновников, которые находятся в Вене. Среди них – Денис Чернышов, бывший заместитель министра юстиции, был чиновником Укргазбанка, который находится в розыске по делу о хищении 200 миллионов гривен.