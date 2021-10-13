За словами Арахамии, причины таких поездок были личными, поэтому политик не хочет анонсировать их публично. Известно, что эта причина связана со здоровьем.

Обратите внимание Арахамия, Бойко, Геращенко и Тимошенко: сколько заработали в сентябре главы фракций в Раде

Аренда частного самолета является дорогой

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия летал в Вену вместе с женой в январе и в феврале 2021 года частным самолетом из компании Фирташа. Депутат объясняет этот инцидент тем, что просто не знал чей это самолет.

Оказалось, что этот самолет принадлежит структурам господина Фирташа и сдан в какую-то крупную авиакомпанию у которой количество бортов насчитывает несколько сотен, поэтому это как "убер" вызвать и вы не понимаете, каким самолетом полетите,

– заявил Арахамия.

Из-за карантина в Европе и Украине нардеп не мог полететь в Австрию чартерным рейсом. Поэтому, как он объясняет, пришлось брать этот самолет. По словам Арахамии, он не хотел этого, потому что полет частным самолетом является довольно дорогим даже для него, хоть он и считает себя состоятельным человеком.

Полета в декларации не будет

Помощник депутата показал журналистам документы, которые подтверждают заказ у грузинской турфирмы медицинских услуг и трансфер до Австрии Нардеп заявил, что этих полетов не будет в его декларациях, потому что их якобы оплачивала жена.

Журналисты выяснили, что стоимость поездок в Вену обошлась супругам Арахамий 24 тысячи евро за 1 рейс.

Последние заявления Арахамии