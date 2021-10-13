За словами Арахамії, причини таких поїздок були особистими, тому політик не хоче анонсувати їх публічно. Відомо, що ця причина пов'язана зі здоров'ям.

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Оренда приватного літака є дорогою

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія літав до Відня разом з дружиною в січні та в лютому 2021 року приватним літаком з компанії Фірташа. Депутат пояснює цей інцидент тим, що просто не зав чий це літак.

Виявилося, що цей літак належить структурам пана Фірташа і зданий у якусь велику авіакомпанію у якої кількість бортів нараховує кілька сотень, тому це як "убер" викликати і ви не розумієте, яким літаком полетите,

– заявив Арахамія.

Через карантин у Європі та Україні нардеп не міг полетіти в Австрію чартерним рейсом. За словами Арахамії, він не хотів орендувати приватний літак, бо це є доволі дорогим задоволенням навіть для нього, хоч він і вважає себе заможною людиною.

Польоту в декларації не буде

Помічник депутата показав журналістам документи, які підтверджують замовлення у грузинської турфірми медичних послуг та трансфер до Австрії Нардеп заявив, що цих польотів не буде в його деклараціях, бо їх нібито оплачувала дружина.

Журналісти з'ясували, що вартість поїздок до Відня обійшлася подружжю Арахамій 24 тисячі євро за 1 рейс.

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