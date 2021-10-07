Загалом у фракції "Слуга народу" за відставку Разумкова проголосували 210 осіб, 7 – були проти, ще 4 – утримались.

Важливо Разумкова відправили у відставку з посади спікера Ради

Арахамія каже, що заяви на вихід нікого писати не змушував

Голова фракції Давид Арахамія, пообіцяв з кожним, хто був проти – "окреме спілкування". Він спростував, що цих нардепів змушували писати заяви на вихід з фракції.

Нардеп каже, що не голосували за відкликання Разумкова ті, у кого з ним особисті взаємини.

У списку від нього є три людини, яких він привів і рекомендував: Мокан, Яковлєва та Козак,

– зазначив Арахамія.

Мокан каже, що йому пропонували добровільно покинути фракцію

Тим часом, як пише "Лівий берег", Василь Мокан розповів, що йому запропонували написати заяву на вихід з фракції за власним бажанням. Сам нардеп, який голосував проти відкликання спікера, чекає на "конструктивне рішення фракції". Політик наголосив, що готовий до роботи позафракційним.

Насправді мав розмову на цю тему в Трускавці і озвучив свою позицію ще там. Я вважаю, що для цього немає тих правових підстав, що передбачені законодавством, а політика привалює над правовими аргументами,

– сказав Мокан.

Він також повідомив, що у нього не лише дружні відносини з Разумковим, Мокан вважає, що той нормально виконував обов'язки спікера.

До теми Політтехнолог, колишній регіонал та готівковий магнат: що відомо про ексспікера Дмитра Разумкова

Нового спікера призначатимуть вже 8 жовтня

Зазначимо, що парламент відкликав Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Нардепи та окремі фракції запропонували кілька кандидатів натомість: Руслан Стефанчук, Яна Зінкевич, Олексій Гончаренко, Гео Лерос та Ярослав Железняк. Железняк та Лерос свої кандидатури зняли. Голосуватимуть за нового спікера 8 жовтня, адже 7 жовтня завершити обговорення не встигли.