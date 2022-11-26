Розслідувачі отримали відео, на якому 10 листопада у лобі-барі віденського готелю "Ritz-Carlton" Арахамія був помічений під час зустрічі з непублічним бізнесменом Веміром Давітяном.

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Видання з посиланням на джерела пише, що Арахамія дві доби проживав у зазначеному готелі, де мав також зустріч з Дмитром Фірташем.

Як пояснив поїздку Арахамія

Сам Арахамія не спростував цієї інформації і підтвердив свій візит до Відня та зустріч з Фірташем.

Підтверджую свій візит до Відня 9 – 11 листопада, куди я прилітав, повертаючись із робочої поїздки до Ізраїлю,

– повідомив Арахамія.

Він пояснив, що основною метою півторагодинної зустрічі з Фірташем та його менеджментом було обговорення "питання щодо перспектив відкриття зернового коридору для збереження портів Миколаївської області, в якій DF Group володіє портом Ніка-Терра, а також питання врегулювання юридичних спорів, пов'язаних з титановою галуззю".

Арахамія додав, що має документальне підтвердження всіх своїх витрат за час перебування у Відні.

"На літаках не літав, обідами не годували, документальне підтвердження на всі витрати є", – додав Арахамія.

Арахамія минулого року двічі їздив до Відня

У жовтні 2021 року журналісти оприлюднили дані, що Арахамія двічі за період карантину і закритих кордонів літав до Відня на приватному літаку, що належить пов'язаним із олігархом Дмитром Фірташем структурам.

Сам депутат стверджував, що мета обох поїздок була особиста і пов'язана зі здоров'ям. Арахамія зазначив: "виявилося, що цей літак належить структурам пана Фірташа, зданий в якусь авіакомпанію, де кількість бортів нараховує кілька сотень".

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Цікаво, що у другій частині розслідування журналісти опублікували інформацію про низку колишніх українських політиків і посадовців, які наразі перебувають у Відні. Серед них – Денис Чернишов, колишній заступник міністра юстиції, був посадовцем Укргазбанку, який перебуває в розшуку у справі про розкрадання 200 мільйонів гривень.