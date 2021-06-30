По дороге в парламент 30 июня председатель фракции "Слуга народа" объяснил свое видение ситуации. Якобы и Хмару, и Шишкина он хорошо знает, но со спины не разглядел.

К теме Что это за два "деда-мопеда", – Арахамия в Раде не узнал Виктора Шишкина и Степана Хмару

Арахамия говорит, что хорошо знает Хмару и Шишкина

Сбила с толку политика и одежда соавторов Конституции – они были одеты в белые футболки с надписью "Зе – убийца Конституции".

Позади так – перед двумя людьми, которые встали, надели какие-то футболки, сделали какие-то заявления, когда людей пригласили на торжество. Я знаю прекрасно и Шишкина, и Хмару, но со спины я не научился распознавать,

– сказал Арахамия.

Председатель фракции говорит, что у него не было понятия, что "такие уважаемые люди могут совершать провокации в момент такого торжественного события". Арахамия уверяет, если бы узнал их, то подошел бы и сказал, что надо понимать, где ты находишься.



Хмара и Шишкин на торжественном заседании Рады / Фото Главком

Ранее Арахамия в прямом эфире признался, что давал взятки чиновникам

Обратите внимание! 28 июня 2021 года в Украине отмечали 25-летие Конституции. Экс-нардепы Хмара и Шишкин устроили акцию протеста на торжественном заседании, они стояли во время выступления президента Зеленского, привлекая внимание к надписям на футболках.