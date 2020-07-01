Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал, когда Верховная Рада продолжит рассматривать вопрос о назначении министра образования и науки Украины. Вероятно, его будут назначать осенью 2020 года.

Об этом Арахамия рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает УНИАН.

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На вопрос журналистов, перенесут ли назначение министра образования снова и будут ли рассматривать этой осенью, Арахамия ответил: "Думаю, что да".

Назначение Шкарлета

Кроме того, нардеп рассказал, что исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета назначили несмотря на решение профильного комитета Рады. А сам он об этом узнал из новостей.

Мы просто этот вопрос рассматривали в парламенте, но правительство решило самостоятельно пойти по пути через назначение исполняющего обязанности. Я об этом узнал из новостей, честно говоря,

– пояснил Арахамия.

Он добавил, что без полноценного министра будет очень трудно. А правительство будет виновно перед депутатами.

"Поэтому они взяли на себя ответственность и пошли самостоятельным путем к осени, а осенью мы увидим – это была измена или это была победа", – подытожил Арахамия.

Что известно о назначении Сергея Шкарлета: