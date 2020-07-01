Сканадальный Шкарлет: Арахамия рассказал, когда могут назначить министра образования и науки
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал, когда Верховная Рада продолжит рассматривать вопрос о назначении министра образования и науки Украины. Вероятно, его будут назначать осенью 2020 года.
Об этом Арахамия рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает УНИАН.
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На вопрос журналистов, перенесут ли назначение министра образования снова и будут ли рассматривать этой осенью, Арахамия ответил: "Думаю, что да".
Назначение Шкарлета
Кроме того, нардеп рассказал, что исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета назначили несмотря на решение профильного комитета Рады. А сам он об этом узнал из новостей.
Мы просто этот вопрос рассматривали в парламенте, но правительство решило самостоятельно пойти по пути через назначение исполняющего обязанности. Я об этом узнал из новостей, честно говоря,
– пояснил Арахамия.
Он добавил, что без полноценного министра будет очень трудно. А правительство будет виновно перед депутатами.
"Поэтому они взяли на себя ответственность и пошли самостоятельным путем к осени, а осенью мы увидим – это была измена или это была победа", – подытожил Арахамия.
Что известно о назначении Сергея Шкарлета:
- Шкарлета назначили временно исполняющим обязанности министра образования и науки 25 июня.
- Накануне 18 июня под Верховной Радой протестовали против его назначения. Большинство участников акции представляли именно научные круги. Одной из причин протеста было обвинение Шкарлета в плагиате.
- Были и обвинения в злоупотреблениях. Дело в том, что Черновицкий национальный технологический университет, ректором которого был Шкарлет, купил для его нужд автомобиль за 1,5 миллиона гривен.
- 30 июня ученые и студенты снова вышли на протест. На этот раз против Сергея Шкарлета они выступили под стенами Кабинета Министров Украины.
- Взамен премьер Денис Шмыгаль утверждает, что у нового чиновника будет 3 месяца, чтобы проявить себя.