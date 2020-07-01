Кабинет Министров Украины уволил четырех заместителей министра образования и науки. Решение приняли на заседании правительства 1 июля.

Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщил имена заместителей, которых уволил Кабмин, информирует 24 канал.

К теме На сайте правительства зарегистрировали петицию за отставку Шкарлета

Уволили:

первого заместителя министра образования Юрия Полюховича,

заместителя министра Максима Ярмистого,

Егора Стадного,

Петра Коржевского.

Сейчас в министерстве остаются работать исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет и заместители министра образования Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.

Заметим, что Сергея Шкарлета назначили исполняющим обязанности министра образования и науки, несмотря на сопротивление общества и даже Верховной Рады Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что у нового чиновника будет три месяца, чтобы проявить себя.

Что известно о назначении Шкарлета: коротко