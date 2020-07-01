Кабмин уволил четырех заместителей министра образования: что известно
Кабинет Министров Украины уволил четырех заместителей министра образования и науки. Решение приняли на заседании правительства 1 июля.
Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщил имена заместителей, которых уволил Кабмин, информирует 24 канал.
К теме На сайте правительства зарегистрировали петицию за отставку Шкарлета
Уволили:
- первого заместителя министра образования Юрия Полюховича,
- заместителя министра Максима Ярмистого,
- Егора Стадного,
- Петра Коржевского.
Сейчас в министерстве остаются работать исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет и заместители министра образования Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.
Заметим, что Сергея Шкарлета назначили исполняющим обязанности министра образования и науки, несмотря на сопротивление общества и даже Верховной Рады Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что у нового чиновника будет три месяца, чтобы проявить себя.
Что известно о назначении Шкарлета: коротко
- 25 июня был назначен в Министерство образования и науки. Сергей Шкарлет стал временно исполняющим обязанности министра.
- Накануне 18 июня в Верховной Радой протестовали против его назначения. Большинство участников акции представляли именно научные круги. Одной из причин протеста было обвинение Шкарлета в плагиате.
- Были и обвинения в злоупотреблениях. Дело в том, что Черновицкий национальный технологический университет, ректором которого был Шкарлет, купил для его нужд автомобиль за 1,5 миллиона гривен.
- 30 июня ученые и студенты снова вышли на протест. На этот раз против Сергея Шкарлета они выступили под стенами Кабинета Министров Украины.
- В то же время премьер Денис Шмыгаль утверждает, что у нового чиновника будет три месяца, чтобы проявить себя.