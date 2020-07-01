Кабінет Міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра освіти і науки. Рішення ухвалили під засідання уряду 1 липня.

Представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомив імена заступників, яких звільнив Кабмін, інформує 24 канал.

До теми На сайті уряду зареєстрували петицію за відставку Шкарлета

Звільнили:

першого заступника міністра освіти Юрія Полюховича,

заступників міністрів Максима Ярмистого,

Єгора Стадного,

Петра Коржевського.

Наразі міністерстві залишаються працювати виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет і заступники міністра освіти Любомира Мандзій і Світлана Даниленко.

Цікаво! Єгор Стадний у фейсбуці написав пост-вдячності за 10 місяців роботи у міністерстві та зазначив, що написав заяву на звільнення. Це відбулося того самого дня, коли призначили Сергія Шкарлета тимчасовим виконувачем обов'язки міністра – 25 червня.

Зауважимо, що Сергія Шкарлета призначили виконувачем обов'язки міністра освіти й науки, попри спротив суспільства й навіть Верховної Ради України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль переконує, що в нового урядовця буде три місяці, аби проявити себе.

Що відомо про призначення Шкарлета: коротко