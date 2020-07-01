Кабмін звільнив чотирьох заступників міністра освіти: що відомо
Кабінет Міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра освіти і науки. Рішення ухвалили під засідання уряду 1 липня.
Представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомив імена заступників, яких звільнив Кабмін, інформує 24 канал.
До теми На сайті уряду зареєстрували петицію за відставку Шкарлета
Звільнили:
- першого заступника міністра освіти Юрія Полюховича,
- заступників міністрів Максима Ярмистого,
- Єгора Стадного,
- Петра Коржевського.
Наразі міністерстві залишаються працювати виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет і заступники міністра освіти Любомира Мандзій і Світлана Даниленко.
Зауважимо, що Сергія Шкарлета призначили виконувачем обов'язки міністра освіти й науки, попри спротив суспільства й навіть Верховної Ради України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль переконує, що в нового урядовця буде три місяці, аби проявити себе.
Що відомо про призначення Шкарлета: коротко
- 25 червня його призначили в Міністерство освіти й науки. Сергій Шкарлет став тимчасовим виконувачем обов'язки міністра.
- Напередодні 18 червня під Верховною Радою протестували проти його призначення. Більшість учасників акції представляли саме наукові кола. Однією з причин протесту було звинувачення Шкарлета в плагіаті.
- Були й звинувачення в зловживаннях. Справа у тому, що Чернівецький національний технологічний університет, ректором якого був Шкарлет, купив для його потреб автівку за 1,5 мільйона гривень.
- 30 червня науковці й студенти знову вийшли на протест. Цього разу проти Сергія Шкарлета вони виступили під стінами Кабінету Міністрів України.
- Натомість прем'єр Денис Шмигаль переконує, що в нового урядовця буде три місяці, аби проявити себе.