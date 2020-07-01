Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував, коли Верховна Рада продовжить розглядати питання щодо призначення міністра освіти й науки України. Ймовірно, його призначатимуть восени 2020 року.

Про це Арахамія розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає Уніан.

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На питання журналістів, чи призначення міністра освіти знову перенесуть і розглядатимуть цієї осені, Арахамія відповів: "Думаю, що так".

Призначення Шкарлета

Крім цього, нардеп розповів, що виконувача обов'язків міністра освіти Сергія Шкарлета призначили попри рішення профільного комітету Ради. А сам він про це дізнався з новин.

Ми просто це питання розглядали в парламенті, але уряд вирішив самостійно піти по шляху через призначення виконувача обов’язків. Я про це дізнався з новин, чесно кажучи,

– пояснив Арахамія.

Він додав, що без повноцінного міністра буде дуже важко. А уряд буде винний перед депутатами.

"Тому вони взяли на себе відповідальність і пішли самостійним шляхом до осені, а восени ми побачимо – це була зрада або це була перемога", – підсумував Арахамія.

Що відомо про призначення Сергія Шкарлета: