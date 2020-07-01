Арахамія розповів, коли можуть призначити міністра освіти й науки
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував, коли Верховна Рада продовжить розглядати питання щодо призначення міністра освіти й науки України. Ймовірно, його призначатимуть восени 2020 року.
Про це Арахамія розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає Уніан.
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На питання журналістів, чи призначення міністра освіти знову перенесуть і розглядатимуть цієї осені, Арахамія відповів: "Думаю, що так".
Призначення Шкарлета
Крім цього, нардеп розповів, що виконувача обов'язків міністра освіти Сергія Шкарлета призначили попри рішення профільного комітету Ради. А сам він про це дізнався з новин.
Ми просто це питання розглядали в парламенті, але уряд вирішив самостійно піти по шляху через призначення виконувача обов’язків. Я про це дізнався з новин, чесно кажучи,
– пояснив Арахамія.
Він додав, що без повноцінного міністра буде дуже важко. А уряд буде винний перед депутатами.
"Тому вони взяли на себе відповідальність і пішли самостійним шляхом до осені, а восени ми побачимо – це була зрада або це була перемога", – підсумував Арахамія.
Що відомо про призначення Сергія Шкарлета:
- Шкарлета призначили тимчасовим виконувачем обов'язки міністра освіти й науки 25 червня.
- Напередодні 18 червня під Верховною Радою протестували проти його призначення. Більшість учасників акції представляли саме наукові кола. Однією з причин протесту було звинувачення Шкарлета в плагіаті.
- Були й звинувачення в зловживаннях. Річ у тім, що Чернівецький національний технологічний університет, ректором якого був Шкарлет, купив для його потреб автівку за 1,5 мільйона гривень.
- 30 червня науковці й студенти знову вийшли на протест. Цього разу проти Сергія Шкарлета вони виступили під стінами Кабінету Міністрів України.
- Натомість прем'єр Денис Шмигаль переконує, що в нового урядовця буде 3 місяці, аби проявити себе.