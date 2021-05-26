Информацию обнародовал министр Кабмина Олег Немчинов. Также известен состав обновленного совета.

Заметьте Арахамия в прямом эфире признался, что давал взятки чиновникам

Арахамия возглавил обновленный наблюдательный совет UkraineInvest

Главой совета избрали народного депутата Украины Давида Арахамию,
– заявил Олег Немчинов.

В состав совета также вошли:

  • нардеп Давид Арахамия;
  • заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков;
  • президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер;
  • исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко;
  • министр Кабмина Олег Немчинов;
  • президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков;
  • исполнительный директор "Украинского дома в Давосе" Александра Чопивски;
  • нардеп Галина Янченко.

 

Кстати, в феврале 2021 года Кабмин уполномочил Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest выполнять функции "инвестиционных нянь". То есть осуществлять сопровождение лиц, инвестирующих в Украину более 20 миллионов евро.