Інформацію оприлюднив міністр Кабміну Олег Немчінов. Також відомий склад оновленої ради.
Зауважте Арахамія у прямому ефірі зізнався, що давав хабарі чиновникам
Арахамія очолив оновлену наглядову раду UkraineInvest
Головою ради обрали народного депутата України Давида Арахамію,
– заявив Олег Немчінов.
До складу ради також увійшли:
- нардеп Давид Арахамія;
- заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков;
- президент Американської торгівельної палати в Україні Андрій Гундер;
- виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко;
- Міністр Кабміну Олег Немчінов;
- президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков;
- виконавчий директор "Українського дому в Давосі" Александра Чопівські;
- нардеп Галина Янченко.
До речі, у лютому 2021 року Кабмін уповноважив Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest виконувати функції "інвестиційних нянь". Тобто здійснювати супровід осіб, що інвестують в Україну понад 20 мільйонів євро.