Інформацію оприлюднив міністр Кабміну Олег Немчінов. Також відомий склад оновленої ради.

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Арахамія очолив оновлену наглядову раду UkraineInvest

Головою ради обрали народного депутата України Давида Арахамію,
– заявив Олег Немчінов.

До складу ради також увійшли:

  • нардеп Давид Арахамія;
  • заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков;
  • президент Американської торгівельної палати в Україні Андрій Гундер;
  • виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко;
  • Міністр Кабміну Олег Немчінов;
  • президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков;
  • виконавчий директор "Українського дому в Давосі" Александра Чопівські;
  • нардеп Галина Янченко.

 

До речі, у лютому 2021 року Кабмін уповноважив Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest виконувати функції "інвестиційних нянь". Тобто здійснювати супровід осіб, що інвестують в Україну понад 20 мільйонів євро.