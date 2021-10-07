Голосование "Батькивщины" Давид Арахамия прокомментировал журналистам на пресс-конференции в Верховной Раде. Он заявил, что "слуги" никак не договаривались о голосах "за", а с "Батькивщиной" он лично вообще не общался.

Кстати Арахамия пообещал "отдельный разговор" со "слугами народа", неголосовавшими за снятие Разумкова

Почему "Батькивщина" была за отставку Разумкова

Сперва Арахамия пытался уклониться: мол, спрашивайте "Батькивщину", а не его. Впоследствии предположил, что нардепы поняли, что отставка неизбежна, ведь 250 голосов от "Слуг народа" хватило бы. В итоге, как признался глава фракции, для него была неожиданностью такая поддержка. Он назвал ее "опытной политикой" и возможным жестом открытости для диалога.

Всегда играть по ветру – это признак опытной политики. Для того чтобы строить нормальный политический диалог с новым руководством Рады, они просто сделали такой шаг,

– сказал руководитель фракции "Слуга народа".

Впрочем, Арахамия заявил, что пока даже никаких намеков нет на возможную коалицию "Слуги народа" и "Батькивщины".

Как видно из данных сайта Верховной Рады, "за" отставку проголосовали 20 нардепов "Батькивщины", против был лишь один и 4 отсутствовали.



Как "Батькивщина" голосовала за отставку Разумкова / Скриншот

Отставка Дмитрия Разумкова: главное