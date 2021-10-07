На пост председателя парламента от монобольшинства делегировали первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Об этом рассказала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.
Важно Разумкова отправили в отставку с поста спикера Рады
Первым заместителем спикера предлагают назначить председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко.
Что этому предшествовало
- Дмитрий Разумков больше не является спикером Верховной Рады. 7 октября отправили в отставку.
- Среди причин такого решения называли разногласия Разумкова с политикой "Слуги народа".
- Еще 30 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отправил Разумкову обращение о выдаче подписных листов за его отставку.
- 4 октября депутаты собрали необходимое количество подписей.
- Уже 7 октября за отзыв спикера проголосовали 284 нардепа.