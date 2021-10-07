На посаду голови парламенту від монобільшості делегували першого віцеспікера Руслана Стефанчука. Про це розповіла речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

Важливо Разумкова відправили у відставку з посади спікера Ради

Першим заступником спікера пропонують призначити голову партії "Слуга Народу" Олександра Корнієнка.

Що цьому передувало

  • Дмитро Разумков більше не є спікером Верховної Ради. Його 7 жовтня відправили у відставку.
  • Серед причин такого рішення називали розбіжності Разумкова з політикою "Слуги народу".
  • Ще 30 вересня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відправив Разумкову звернення про видачу підписних листів за його відставку.
  • 4 жовтня депутати зібрали необхідну кількість підписів.
  • Вже 7 жовтня за відкликання спікера проголосували 284 нардепи.