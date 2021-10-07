На посаду голови парламенту від монобільшості делегували першого віцеспікера Руслана Стефанчука. Про це розповіла речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.
Важливо Разумкова відправили у відставку з посади спікера Ради
Першим заступником спікера пропонують призначити голову партії "Слуга Народу" Олександра Корнієнка.
Що цьому передувало
- Дмитро Разумков більше не є спікером Верховної Ради. Його 7 жовтня відправили у відставку.
- Серед причин такого рішення називали розбіжності Разумкова з політикою "Слуги народу".
- Ще 30 вересня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відправив Разумкову звернення про видачу підписних листів за його відставку.
- 4 жовтня депутати зібрали необхідну кількість підписів.
- Вже 7 жовтня за відкликання спікера проголосували 284 нардепи.