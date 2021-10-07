Голосування "Батьківщини" Давид Арахамія прокоментував журналістам на пресконференції у Верховній Раді. Він заявив, що "слуги" ніяк не домовлялися про голоси "за", а з "Батьківщиною" він особисто взагалі не спілкувався.

До речі Арахамія пообіцяв "окрему розмову" зі "слугами народу", що не голосували за зняття Разумкова

Чому "Батьківщина" була за відставку Разумкова

Спершу Арахамія намагався ухилитися: мовляв, питайте "Батьківщину", а не його. Згодом припустив, що нардепи зрозуміли, що відставка неминуча, адже 250 голосів від "Слуг народу" вистачило б. Зрештою, як зізнався глава фракції, для нього була несподіванкою така підтримка. Він назвав її "досвідченою політикою" і можливим жестом відкритості для діалогу.

Завжди грати за вітром – це ознака досвідченої політики. Для того, щоб будувати нормальний політичний діалог з новим керівництвом Ради, вони просто зробили такий крок,

– сказав керівник фракції "Слуга народу".

Втім, Арахамія заявив, що наразі навіть жодних натяків немає на можливу коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини".

Як видно з даних сайту Верховної Ради, "за" відставку проголосували 20 нардепів "Батьківщини", проти був лише один і 4 відсутні.



Як "Батьківщина" голосувала за відставку Разумкова / Скриншот

Відставка Дмитра Разумкова: головне