Арахамия – за, Баканов – против: заберут ли у СБУ право заниматься экономикой

Законопроект 2179, в котором говорится о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, Рада приняла в первом чтении 1 ноября. Документ в том виде, в котором находится сейчас, фактически позволяет сохранить экономические функции СБУ. Арахамия не против, а вот у Баканова – противоположная позиция.

Говорится о том, что служба сможет без согласования с СНБО и судами вносить подозреваемые в финансировании терроризма компании в стоп-лист, а это будет блокировать их активы и накладывать другие ограничения.

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Арахамия ответил на вопрос журналиста 24 канала.

Голобородько:

Законопроект, если станет законом, позволит СБУ сохранить экономические функции?

Арахамия:

Не будет этого. Я лично возглавляю подкомитет в профильном комитете, который занимается реформой СБУ. Позиция господина Баканова очень жесткая: он хочет все, что со словом "экономика" связано, вообще удалить из закона – чтобы экономикой СБУ не занималась. А занималась исключительно контртерроризмом, контрразведкой, борьбой с международными синдикатами и тому подобное.

Голобородько:

Сейчас там говорится, что СБУ без участия СНБО и суд сможет заносить организации в условный стоп-лист за финансирование терроризма.

Арахамия:

Я думаю, такая функция у СБУ должна быть. Но не нужно ей злоупотреблять. Зато нужно усилить контроль со стороны парламента, возможно, контроль со стороны офиса Президента. Чтобы они не могли кого-то занести в какое-то письмо и потом требовать какие-то деньги. В промежутке между первым и вторым чтением, я думаю, будут соответствующие правки.

Прямая речь Давида Арахамии, видео 24 канала:

Какой будет СБУ после реформирования: концепция изменений – в материале 24 канала.