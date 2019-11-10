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      Арахамия – за, Баканов – против: заберут ли у СБУ право заниматься экономикой

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      Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в Раде
      Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в Раде / liga.net

      Законопроект 2179, в котором говорится о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, Рада приняла в первом чтении 1 ноября. Документ в том виде, в котором находится сейчас, фактически позволяет сохранить экономические функции СБУ. Арахамия не против, а вот у Баканова – противоположная позиция.

      Говорится о том, что служба сможет без согласования с СНБО и судами вносить подозреваемые в финансировании терроризма компании в стоп-лист, а это будет блокировать их активы и накладывать другие ограничения.

      Читайте также: Кадровые ротации в СБУ: Зеленский уволил Бухарєва и еще двух заместителей Баканова

      Арахамия ответил на вопрос журналиста 24 канала.

      Голобородько:

      Законопроект, если станет законом, позволит СБУ сохранить экономические функции?

      Арахамия:

      Не будет этого. Я лично возглавляю подкомитет в профильном комитете, который занимается реформой СБУ. Позиция господина Баканова очень жесткая: он хочет все, что со словом "экономика" связано, вообще удалить из закона – чтобы экономикой СБУ не занималась. А занималась исключительно контртерроризмом, контрразведкой, борьбой с международными синдикатами и тому подобное.

      Голобородько:

      Сейчас там говорится, что СБУ без участия СНБО и суд сможет заносить организации в условный стоп-лист за финансирование терроризма.

      Арахамия:

      Я думаю, такая функция у СБУ должна быть. Но не нужно ей злоупотреблять. Зато нужно усилить контроль со стороны парламента, возможно, контроль со стороны офиса Президента. Чтобы они не могли кого-то занести в какое-то письмо и потом требовать какие-то деньги. В промежутке между первым и вторым чтением, я думаю, будут соответствующие правки.

      Прямая речь Давида Арахамии, видео 24 канала:

      Какой будет СБУ после реформирования: концепция изменений – в материале 24 канала.

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      Автор: Олесь Друкач, Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Реформы СБУ Законодательство Иван Баканов Давид Арахамия
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