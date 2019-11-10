Арахамія – за, Баканов – проти: чи заберуть у СБУ право займатися економікою

Законопроєкт 2179, у якому мовиться про протидію відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, Рада ухвалила в першому читанні 1 листопада. Документ у тому вигляді, у якому є зараз, фактично дозволяє зберегти економічні функції СБУ. Арахамія не проти, а от у Баканова – протилежна позиція.

Мовиться про те, що Служба матиме змогу без погодження з РНБО й судами вносити підозрювані у фінансуванні тероризму компанії до стоп-листа, а це блокуватиме їхні активи та накладатиме інші обмеження.

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Арахамія відповів на запитання журналіста 24 каналу

Голобородько:

Законопроєкт, якщо стане законом, дасть змогу СБУ зберегти економічні функції?

Арахамія:

Не буде цього. Я особисто очолюю підкомітет в профільному комітеті, який займається реформою СБУ. Позиція пана Баканова дуже жорстка: він хоче все, що зі словом "економіка" пов'язано, взагалі видалити з закону – щоб економікою СБУ не займалася. А займалася виключно контртероризмом, контррозвідкою, боротьбою з міжнародними синдикатами тощо.

Голобородько:

Зараз там мовиться, що СБУ без участі РНБО та суду зможе заносити організації в умовний стоп-лист за фінансування тероризму.

Арахамія:

Я думаю, така функція в СБУ повинна бути. Але не потрібно нею зловживати. Натомість потрібно посилити контроль з боку парламенту, можливо, контроль із боку Офісу Президента. Щоб вони не могли когось занести в якийсь лист і потім вимагати якісь гроші. У проміжку між першим та другим читанням, я думаю, будуть відповідні правки.

Пряма мова Давида Арахамії, відео 24 каналу:

Якою буде СБУ після реформування: концепція змін – у матеріалі 24 каналу.