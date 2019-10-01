Якою буде СБУ після реформування: концепція змін

Навіть не очікуючи законодавчих змін щодо роботи Служби безпеки України, керівництво у межах можливих повноважень вже розпочало реформування відомства. Найперше проведено обстеження чинної структури СБУ, результати якого стануть основою для плану реформування.

Голова СБУ Іван Баканов визначив пріоритетом перетворень наближення Служби безпеки до зразків спецслужб Євросоюзу та НАТО, повідомляє Служба безпеки України.

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Необхідність кардинальних змін пов'язана зі швидкісною мутацією викликів, що впливають на рівень нацбезпеки. Служба має не лише аналізувати загрози в режимі онлайн, але і передбачати нові, оперативно розробляючи "вакцини", що зможуть нейтралізувати ці загрози ще на етапі їхнього виникнення,

– наголосив Баканов.

Перед реформуванням Служби безпеки наперед було визначено пріоритетні напрямки змін:

відмова від невластивих функцій та унеможливлення розслідування злочинів, що не становлять загрози державній безпеці України;

розширення контррозвідувального вектору роботи Служби безпеки та ризико орієнтований підхід до протидії загрозам державній безпеці;

впровадження гнучкої структури служби;

скорочення та перезавантаження кадрового складу служби;

демілітаризація,

підвищення рівня заробітної плати працівників служби;

деполітизація керівної вертикалі Служби безпеки та призначення Голови СБУ на термін, що не збігається з терміном каденції Президента України;

вдосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;

формування розгорнутої системи демократичного цивільного контролю за діяльністю спецслужби, що слугуватиме запорукою дотримання прав та законних інтересів громадян.

Підсумовуючи, у Службі безпеки підкреслили, що найближчим часом закон про реформування правоохоронного органу буде презентовано міжнародним партнерам і подано президенту.

Що ще раніше говорили про реформу СБУ?Раніше голова СБУ Іван Баканов заявляв, що планує скоротити штат Служби безпеки та підвищити зарплати працівникам. За його словами, це має стати одним з найперших кроків у реформі служби.



Крім того, про реформу Служби безпеки говорив і екссекретар РНБО Олександр Данилюк. Він розповідав, що СБУ має стати потужнішою спецслужбою у питанні контррозвідки. Натомість у неї мають забрати непритаманні їй функції.