Какой будет СБУ после реформирования: концепция изменений

Даже не дожидаясь законодательных изменений относительно работы Службы безопасности Украины, руководство в рамках возможных полномочий уже начало реформирование ведомства. Прежде всего проведено обследование действующей структуры СБУ, результаты которого станут основой для плана реформирования.

Председатель СБУ Иван Баканов определил приоритетом преобразований приближение Службы к образцам спецслужб Евросоюза и НАТО, сообщает Служба безопасности Украины.

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Необходимость кардинальных изменений связана со скоростной мутацией вызовов, влияющих на уровень нацбезопасности. Служба должна не только анализировать угрозы в режиме онлайн, но и предсказывать новые, оперативно разрабатывая "вакцины", которые смогут нейтрализовать эти угрозы еще на этапе их возникновения,

– отметил Баканов.

Перед реформированием Службы безопасности заранее были определены приоритетные направления изменений:

отказ от несвойственных функций и предотвращения расследования преступлений, не представляющих угрозы государственной безопасности Украины;

расширение контрразведывательного вектора работы Службы безопасности и риско-ориентированный подход к противодействию угрозам государственной безопасности;

внедрение гибкой структуры службы;

сокращение и перезагрузка кадрового состава службы;

демилитаризация;

повышение уровня заработной платы работников службы;

деполитизация руководящей вертикали Службы безопасности и назначение Председателя СБУ на срок, который не совпадает со сроком каденции Президента Украины;

совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью спецслужбы, что послужит залогом соблюдения прав и законных интересов граждан.

Подытоживая, в Службе безопасности подчеркнули, что в ближайшее время закон о реформировании правоохранительных органов будет представлен международным партнерам и представлен президенту.

Что еще раньше говорили о реформе СБУ?​

Ранее глава СБУ Иван Баканов заявлял, что планирует сократить штат Службы безопасности и повысить зарплаты работникам. По его словам, это должно стать одним из первых шагов в реформе службы.



Кроме того, о реформе Службы безопасности говорил и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк. Он рассказывал, что СБУ должна стать самой мощной спецслужбой в вопросе контрразведки. Вместе с тем у нее должны забрать не присущие ей функции.