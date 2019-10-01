Какой будет СБУ после реформирования: концепция изменений
Даже не дожидаясь законодательных изменений относительно работы Службы безопасности Украины, руководство в рамках возможных полномочий уже начало реформирование ведомства. Прежде всего проведено обследование действующей структуры СБУ, результаты которого станут основой для плана реформирования.
Председатель СБУ Иван Баканов определил приоритетом преобразований приближение Службы к образцам спецслужб Евросоюза и НАТО, сообщает Служба безопасности Украины.
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Необходимость кардинальных изменений связана со скоростной мутацией вызовов, влияющих на уровень нацбезопасности. Служба должна не только анализировать угрозы в режиме онлайн, но и предсказывать новые, оперативно разрабатывая "вакцины", которые смогут нейтрализовать эти угрозы еще на этапе их возникновения,
– отметил Баканов.
Перед реформированием Службы безопасности заранее были определены приоритетные направления изменений:
- отказ от несвойственных функций и предотвращения расследования преступлений, не представляющих угрозы государственной безопасности Украины;
- расширение контрразведывательного вектора работы Службы безопасности и риско-ориентированный подход к противодействию угрозам государственной безопасности;
- внедрение гибкой структуры службы;
- сокращение и перезагрузка кадрового состава службы;
- демилитаризация;
- повышение уровня заработной платы работников службы;
- деполитизация руководящей вертикали Службы безопасности и назначение Председателя СБУ на срок, который не совпадает со сроком каденции Президента Украины;
- совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
- формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью спецслужбы, что послужит залогом соблюдения прав и законных интересов граждан.
Подытоживая, в Службе безопасности подчеркнули, что в ближайшее время закон о реформировании правоохранительных органов будет представлен международным партнерам и представлен президенту.
Что еще раньше говорили о реформе СБУ?
Ранее глава СБУ Иван Баканов заявлял, что планирует сократить штат Службы безопасности и повысить зарплаты работникам. По его словам, это должно стать одним из первых шагов в реформе службы.
Кроме того, о реформе Службы безопасности говорил и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк. Он рассказывал, что СБУ должна стать самой мощной спецслужбой в вопросе контрразведки. Вместе с тем у нее должны забрать не присущие ей функции.