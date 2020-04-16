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      Арахамия рассказал, когда может состояться следующее внеочередное заседание Верховной Рады

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      Давид Арахамия / Фокус

      Нардепы могут собраться на следующее внеочередное заседание Верховной Рады 22 апреля. Вполне вероятно, что парламентариям снова придется вернуться к закону об изменениях в регламент.

      В Верховной Раде уже зарегистрировали несколько постановлений об отмене результатов голосования за закон об изменениях в регламент. Теперь парламентариям придется собраться, чтобы разблокировать этот законопроект. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует РБК-Украина.

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      Нам надо это постановление сбить. Это будет в среду. Затем мы начнем собирать подписи. Я думаю, что это в течение недели, возможно, двух будет согласовано,
      – заявил Арахамия.

      Отметим, что 16 апреля нардепы проголосовали за законопроект № 1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". По законопроект проголосовали 242 нардепа. Против высказались 15 народных избранников, еще 60 – воздержались, а 39 – не голосовали вовсе.

      Изменения в регламент, отмечают в "Слуге народа", позволят принять законопроект о банках – так называемый "антиколомойский" закон. К этому документу нардепы подали 16 тысяч правок.

      Что предусматривает законопроект об изменениях в регламент:

      • Не менее одной трети от конституционного состава народных депутатов, президент или Кабмин могут внести проект постановления Верховной Рады об отмене решения о принятии закона, постановления или иного акта в целом. Это остановит единоличные представление на отмену какого-то закона, который уже одобрило большинство.
      • Только по процедурным решениям парламента можно проводить обсуждения учтенной главным комитетом предложения, поправки с последующим голосованием за ее принятие, исключение в целом или ее части.
      • В таком же порядке могут ставить вопрос о рассмотрении предложения или поправки к тексту статьи законопроекта, который приняли в первом чтении, если такая правка отсутствует в предложенной главным комитетом редакции.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Слуга народа Верховная Рада Давид Арахамия
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