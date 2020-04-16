Арахамия рассказал, когда может состояться следующее внеочередное заседание Верховной Рады

Нардепы могут собраться на следующее внеочередное заседание Верховной Рады 22 апреля. Вполне вероятно, что парламентариям снова придется вернуться к закону об изменениях в регламент.

В Верховной Раде уже зарегистрировали несколько постановлений об отмене результатов голосования за закон об изменениях в регламент. Теперь парламентариям придется собраться, чтобы разблокировать этот законопроект. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует РБК-Украина.

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Нам надо это постановление сбить. Это будет в среду. Затем мы начнем собирать подписи. Я думаю, что это в течение недели, возможно, двух будет согласовано,

– заявил Арахамия.

Отметим, что 16 апреля нардепы проголосовали за законопроект № 1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". По законопроект проголосовали 242 нардепа. Против высказались 15 народных избранников, еще 60 – воздержались, а 39 – не голосовали вовсе.

Изменения в регламент, отмечают в "Слуге народа", позволят принять законопроект о банках – так называемый "антиколомойский" закон. К этому документу нардепы подали 16 тысяч правок.

Что предусматривает законопроект об изменениях в регламент: