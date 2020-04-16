Арахамія розповів, коли може відбутись наступне позачергове засідання Верховної Ради

Нардепи можуть зібратись на наступне позачергове засідання Верховної Ради 22 квітня. Цілком ймовірно, що парламентарям знову доведеться повернутись до закону про зміни до регламенту.

У Верховній Раді вже зареєстрували кілька постанов про скасування результатів голосування за закон про зміни до регламенту. Тепер парламентарям доведеться зібратись, аби розблокувати цей законопроєкт. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує РБК-Україна.

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Нам треба цю постанову збити. Це буде в середу. Потім ми почнемо збирати підписи. Я думаю, що це впродовж тижня, можливо, двох буде узгоджено,

– заявив Арахамія.

Зазначимо, що 16 квітня нардепи проголосували за законопроєкт № 1043 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури". За законопроєкт проголосували 242 нардепи. Проти висловились 15 народних обранців, ще 60 – утримались, а 39 – не голосували зовсім.

Зміни до регламенту, наголошують у "Слузі народу" дозволять ухвалити законопроєкт про банки – так званий "антиколомойський" закон. До цього документа нардепи подали 16 тисяч правок.

Що передбачає законопроєкт про зміни до регламенту: