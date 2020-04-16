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      Арахамія розповів, коли може відбутись наступне позачергове засідання Верховної Ради

      - Читать новость на русском
      Давид Арахамія / Фокус

      Нардепи можуть зібратись на наступне позачергове засідання Верховної Ради 22 квітня. Цілком ймовірно, що парламентарям знову доведеться повернутись до закону про зміни до регламенту.

      У Верховній Раді вже зареєстрували кілька постанов про скасування результатів голосування за закон про зміни до регламенту. Тепер парламентарям доведеться зібратись, аби розблокувати цей законопроєкт. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує РБК-Україна.

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      Нам треба цю постанову збити. Це буде в середу. Потім ми почнемо збирати підписи. Я думаю, що це впродовж тижня, можливо, двох буде узгоджено,
      – заявив Арахамія.

      Зазначимо, що 16 квітня нардепи проголосували за законопроєкт № 1043 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури". За законопроєкт проголосували 242 нардепи. Проти висловились 15 народних обранців, ще 60 – утримались, а 39 – не голосували зовсім.

      Зміни до регламенту, наголошують у "Слузі народу" дозволять ухвалити законопроєкт про банки – так званий "антиколомойський" закон. До цього документа нардепи подали 16 тисяч правок.

      Що передбачає законопроєкт про зміни до регламенту:

      • Не менш, як одна третина від конституційного складу народних депутатів, президент або Кабмін можуть внести проєкт постанови Верховної Ради про скасування рішення щодо прийняття закону, постанови чи іншого акту в цілому. Це зупинить одноосібні подання на скасування якогось закону, який вже схвалила більшість.
      • Тільки за процедурними рішеннями парламенту можна проводити обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з подальшим голосуванням за її ухвалення, виключення у цілому чи її частини.
      • У такому ж порядку можуть порушувати питання про розгляд пропозиції чи поправки до тексту статті законопроєкту, який ухвалили у першому читанні, якщо така правка є відсутньою у запропонованій головним комітетом редакції.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Слуга народу Верховна Рада Давид Арахамія
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