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      Арахамия рассказал, кто блокирует голосование о рынке земли

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      Арахамия рассказал, какие фракции сопротивляются земельной реформе / tech.liga.net

      Наибольшее сопротивление земельной реформе оказывает фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь". В то же время "Батькивщину" фракция "Слуга народа" не воспринимает всерьез.

      О том, кто тормозит земельную реформу в Раде, рассказал в кулуарах парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

      Узнайте больше: Рада рассматривает законопроект о рынке земли: видео

      "Батькивщины" в этом процессе нет. Это маленькое насекомое, которое летает и жужжит. ОПЖЗ действительно оказывает серьезное сопротивление своими правками,
      – отметил Арахамия.

      По его мнению, своим сопротивлением и многочисленными правками фракция тормозит нужные и им процессы. "Они (ОПЗЖ – 24 канал) доказали, что могут сопротивляться, но это мешает их избирателям. Например, зарплаты шахтерам, каким образом принимать", – добавил глава фракции "Слуга народа". Кроме того, задерживается рассмотрение законопроекта о льготах детям войны.

      Арахамия подчеркнул, что фракция "точно не будет ничего выторговывать" у других.

      Внедрение рынка земли в Украине: что известно

      Законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре 2019 года. Впоследствии народные избранники подали более 4 тысяч правок к документу.

      Рада рассматривала их 6 и 7 февраля, пройдя всего 216 замечаний. Нардепы продолжат рассмотрение правок на следующем пленарном заседании, которое запланировано на 18 февраля.

      Какие ключевые правки внесли в законопроект о рынке земли:

      • Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.
      • Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума относительно соответствующего вопроса.
      • Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.
      • Банки тоже могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли как залог за кредит.
      • Покупать землю можно будет только в безналичной форме, и покупатель должен иметь документы, которые подтверждают происхождение средств.
      • Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Законодательство Верховная Рада Слуга народа Давид Арахамия Оппозиционная платформа – За жизнь
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