Арахамия рассказал, кто блокирует голосование о рынке земли
Наибольшее сопротивление земельной реформе оказывает фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь". В то же время "Батькивщину" фракция "Слуга народа" не воспринимает всерьез.
О том, кто тормозит земельную реформу в Раде, рассказал в кулуарах парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Узнайте больше: Рада рассматривает законопроект о рынке земли: видео
"Батькивщины" в этом процессе нет. Это маленькое насекомое, которое летает и жужжит. ОПЖЗ действительно оказывает серьезное сопротивление своими правками,
– отметил Арахамия.
По его мнению, своим сопротивлением и многочисленными правками фракция тормозит нужные и им процессы. "Они (ОПЗЖ – 24 канал) доказали, что могут сопротивляться, но это мешает их избирателям. Например, зарплаты шахтерам, каким образом принимать", – добавил глава фракции "Слуга народа". Кроме того, задерживается рассмотрение законопроекта о льготах детям войны.
Арахамия подчеркнул, что фракция "точно не будет ничего выторговывать" у других.
Внедрение рынка земли в Украине: что известно
Законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре 2019 года. Впоследствии народные избранники подали более 4 тысяч правок к документу.
Рада рассматривала их 6 и 7 февраля, пройдя всего 216 замечаний. Нардепы продолжат рассмотрение правок на следующем пленарном заседании, которое запланировано на 18 февраля.
Какие ключевые правки внесли в законопроект о рынке земли:
- Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.
- Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума относительно соответствующего вопроса.
- Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.
- Банки тоже могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли как залог за кредит.
- Покупать землю можно будет только в безналичной форме, и покупатель должен иметь документы, которые подтверждают происхождение средств.
- Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.