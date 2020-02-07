Арахамия рассказал, кто блокирует голосование о рынке земли

Наибольшее сопротивление земельной реформе оказывает фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь". В то же время "Батькивщину" фракция "Слуга народа" не воспринимает всерьез.

О том, кто тормозит земельную реформу в Раде, рассказал в кулуарах парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Батькивщины" в этом процессе нет. Это маленькое насекомое, которое летает и жужжит. ОПЖЗ действительно оказывает серьезное сопротивление своими правками,

– отметил Арахамия.

По его мнению, своим сопротивлением и многочисленными правками фракция тормозит нужные и им процессы. "Они (ОПЗЖ – 24 канал) доказали, что могут сопротивляться, но это мешает их избирателям. Например, зарплаты шахтерам, каким образом принимать", – добавил глава фракции "Слуга народа". Кроме того, задерживается рассмотрение законопроекта о льготах детям войны.

Арахамия подчеркнул, что фракция "точно не будет ничего выторговывать" у других.

Внедрение рынка земли в Украине: что известно

Законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре 2019 года. Впоследствии народные избранники подали более 4 тысяч правок к документу.

Рада рассматривала их 6 и 7 февраля, пройдя всего 216 замечаний. Нардепы продолжат рассмотрение правок на следующем пленарном заседании, которое запланировано на 18 февраля.

Какие ключевые правки внесли в законопроект о рынке земли: