Арахамія розповів, хто блокує голосування щодо ринку землі
Найбільший спротив земельній реформі чинить фракція "Опозиційна платформа – За життя". Водночас "Батьківщину" фракція "Слуга народу" не сприймає всерйоз.
Про те, хто гальмує земельну реформу в Раді, розповів у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
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"Батьківщини" у цьому процесі немає. Це маленька комаха, яка літає і жужить. ОПЖЗ дійсно чинить серйозний спротив своїми правками,
– зазначив Арахамія.
На його думку, своїм опором та численними правками фракція гальмує потрібні і їм процеси. "Вони (ОПЗЖ – 24 канал) довели, що можуть чинити спротив, але це заважає їхнім виборцям. Наприклад, зарплати шахтарям, яким чином приймати", – додав голова фракції "Слуга народу". Крім того, затримується розгляд законопроєкту про пільги дітям війни.
Арахамія наголосив, що фракція "точно не буде нічого виторговувати" в інших.
Впровадження ринку землі в Україні: що відомо
Законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді 2019 року. Згодом народні обранці подали понад 4 тисячі правок до документа.
Рада розглядала їх 6 та 7 лютого, пройшовши лише 216 зауважень. Нардепи продовжать розгляд правок наступного пленарного засідання, яке заплановане на 18 лютого.
Які ключові правки внесли в законопроєкт про ринок землі:
- Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
- Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
- Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.
- Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.
- Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі й покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.
- Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.