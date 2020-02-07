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      Арахамія розповів, хто блокує голосування щодо ринку землі

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      Арахамія розповів, які фракції чинять опір земельній реформі / tech.liga.net

      Найбільший спротив земельній реформі чинить фракція "Опозиційна платформа – За життя". Водночас "Батьківщину" фракція "Слуга народу" не сприймає всерйоз.

      Про те, хто гальмує земельну реформу в Раді, розповів у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

      Дізнайтесь більше: Рада розглядає законопроєкт про ринок землі: відео

      "Батьківщини" у цьому процесі немає. Це маленька комаха, яка літає і жужить. ОПЖЗ дійсно чинить серйозний спротив своїми правками,
      – зазначив Арахамія.

      На його думку, своїм опором та численними правками фракція гальмує потрібні і їм процеси. "Вони (ОПЗЖ – 24 канал) довели, що можуть чинити спротив, але це заважає їхнім виборцям. Наприклад, зарплати шахтарям, яким чином приймати", – додав голова фракції "Слуга народу". Крім того, затримується розгляд законопроєкту про пільги дітям війни.

      Арахамія наголосив, що фракція "точно не буде нічого виторговувати" в інших.

      Впровадження ринку землі в Україні: що відомо

      Законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді 2019 року. Згодом народні обранці подали понад 4 тисячі правок до документа.

      Рада розглядала їх 6 та 7 лютого, пройшовши лише 216 зауважень. Нардепи продовжать розгляд правок наступного пленарного засідання, яке заплановане на 18 лютого.

      Які ключові правки внесли в законопроєкт про ринок землі:

      • Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
      • Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.
      • Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.
      • Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі й покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.
      • Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Опозиційна платформа – За життя Слуга народу Давид Арахамія
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