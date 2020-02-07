Арахамія розповів, хто блокує голосування щодо ринку землі

Найбільший спротив земельній реформі чинить фракція "Опозиційна платформа – За життя". Водночас "Батьківщину" фракція "Слуга народу" не сприймає всерйоз.

Про те, хто гальмує земельну реформу в Раді, розповів у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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"Батьківщини" у цьому процесі немає. Це маленька комаха, яка літає і жужить. ОПЖЗ дійсно чинить серйозний спротив своїми правками,

– зазначив Арахамія.

На його думку, своїм опором та численними правками фракція гальмує потрібні і їм процеси. "Вони (ОПЗЖ – 24 канал) довели, що можуть чинити спротив, але це заважає їхнім виборцям. Наприклад, зарплати шахтарям, яким чином приймати", – додав голова фракції "Слуга народу". Крім того, затримується розгляд законопроєкту про пільги дітям війни.

Арахамія наголосив, що фракція "точно не буде нічого виторговувати" в інших.

Впровадження ринку землі в Україні: що відомо

Законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді 2019 року. Згодом народні обранці подали понад 4 тисячі правок до документа.

Рада розглядала їх 6 та 7 лютого, пройшовши лише 216 зауважень. Нардепи продовжать розгляд правок наступного пленарного засідання, яке заплановане на 18 лютого.

Які ключові правки внесли в законопроєкт про ринок землі: